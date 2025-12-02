"هيئة الموارد العامة برأس الخيمة":عيد الاتحاد قصة من التميز والابتكار

رأس الخيمة في 2 ديسمبر/ وام /أكد سعادة جمال أحمد الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، أن مسيرة الاتحاد التي انطلقت قبل 54 عاماً لا تزال تحمل في كل عام قصة جديدة من التميز والابتكار .

وقال إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 هو وقفة اعتزاز وفخر بما تحقق على هذه الأرض الطيبة .

وأضاف أن دولة الإمارات ، تمضي اليوم بثقة نحو تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" التي ترسم ملامح عقد قادم من الازدهار، وتتطلع بثبات نحو مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" لتكون من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً وأمناً ورفاهية.