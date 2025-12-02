اتحاد الكرة يعلن قائمة المنتخب الأولمبي في كأس الخليج تحت 23 عاما

أبوظبي في 2 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم عن قائمة المنتخب الوطني الأولمبي المشارك في منافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عاما، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر الجاري بتنظيم اتحاد كأس الخليج لكرة القدم.

وتضم القائمة 23 لاعبا بقيادة المدرب مارسيلو برولي، وهم خالد توحيد، وعدلي محمد، ومرزوق البدواوي، وجمال خليفة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وزايد خميس، ومنصور علي، وهزاع شهاب، ومبارك بن زامة، وأحمد مالله، وليونارد أميسيميكو، وعلي عبد العزيز، وسولومون سوسو، وسيف صالح المنهالي، ومطر زعل، وضاري فهد، وحازم عباس، وأحمد رائد، وعلي المعمري، ومنصور المنهالي، وغيث عبد الله، وأحمد نبيل.

ويتواجد المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق، وعمان، واليمن.