فوز المغرب والسعودية وتعادل مصر مع الكويت في كأس العرب

الدوحة في 2 ديسمبر/ وام /أقيمت اليوم 3 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ففي المباراة الأولى فاز منتخب المغرب على منتخب جزر القمر 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية في المباراة التي جمعتهما على ستاد خليفة الدولي.

وحصل منتخب المغرب على أول ثلاث نقاط.

وفي المباراة الثانية تعادل منتخبا مصر والكويت 1-1 في أولى مباريات المجموعة الثالثة التي جمعتهما اليوم على ستاد لوسيل.

وحصل كلا المنتخبين على نقطة واحدة في المجموعة التي تضم معهما أيضا منتخبنا الوطني ومنتخب الأردن.

وفي المباراة الثالثة وضمن منافسات المجموعة الثانية فاز المنتخب السعودي على نظيره العماني 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد المدينة التعليمية.

وبهذه النتيجة تساوى المنتخب السعودي مع نظيره المغربي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما مع أفضلية تهديفية للمغرب.