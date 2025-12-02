مربح بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 2 ديسمبر/ وام/ شهدت مربح في إمارة الفجيرة احتفالات وطنية مميزة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، شارك فيها عدد كبير من أهالي المناطق من مختلف الفئات العمرية، في أجواء مليئة بالفخر والانتماء الوطني.

وأقيمت الفعاليات في ميناء الصيادين بمربح ، حيث تضمن البرنامج مسيرة وطنية شارك فيها الجميع تخللتها عروض تراثية متنوعة شملت الرقصات التقليدية والموسيقى العسكرية والشعبية مثل الرزيف، والمعارض التراثية والحرفية إلى جانب العروض البحرية ، كما أقيمت ورش للأطفال وألعاب شعبية ومسابقات وسحوبات على جوائز قيمة، وأجواء المطبخ الشعبي مع الشيف علي العويد، والتي تعكس روح الوحدة وتعزز الوعي بالهوية الإماراتية وقيمها الأصيلة.