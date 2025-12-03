ارتفاع معدل التوظيف في إيطاليا إلى62.7% خلال أكتوبر

روما في 3 ديسمبر/ وام/ أعلنت وكالة الإحصاء الإيطالية "إستات"، أن معدل التوظيف في إيطاليا ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 62.7%، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ بدء السلسلة الإحصائية في يناير 2004.

وذكرت وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية، أن عدد العاملين في البلاد بلغ 24 مليونا و208 آلاف شخص خلال الشهر نفسه، وفقا لـ " إستات".

ووفقًا للبيانات الأولية، ارتفع عدد العاملين بمقدار 75 ألف شخص مقارنة بشهر سبتمبر، وبزيادة قدرها 224 ألف شخص مقارنة بأكتوبر 2024، ما أدى إلى ارتفاع معدل التوظيف بنحو 0.1 نقطة مئوية.

وأشارت إستات إلى أن معدل البطالة تراجع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 6.0 % خلال أكتوبر، بينما انخفض معدل بطالة الشباب بمقدار 1.9 نقطة مئوية ليبلغ 19.8%، مضيفة أن معدل البطالة استقر عند 33.2%.