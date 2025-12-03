"تحقيق أمنية" تعزز التعاون المجتمعي لدعم الأطفال المرضى وتحقيق أمنياتهم

أبوظبي في 3 ديسمبر/ وام/ وقعت مؤسسة "تحقيق أمنية"، مذكرة تفاهم، مع "مؤسسة السويدي"، بهدف توحيد الجهود الإنسانية وتعزيز التعاون المجتمعي في دعم الأطفال المرضى وتحقيق أمنياتهم، في خطوة تجسّد قيم العطاء والتكافل التي تميّز المجتمع الإماراتي.

وقع المذكرة، الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون "أداس"، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية".

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إستراتيجية "تحقيق أمنية" خلال "عام المجتمع"، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في توسيع دائرة التأثير الإيجابي وتحقيق التكامل في الجهود الهادفة إلى إسعاد الأطفال ودعمهم النفسي والاجتماعي.

وتقدّم الدكتور حامد بن محمد بن خليفة بن يوسف السويدي بخالص الشكر والتقدير إلى حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "تحقيق أمنية"، تقديراً لجهودها الإنسانية النبيلة، ودورها الريادي في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع الإماراتي، مُعرباً عن اعتزازه بهذا التعاون.

وأشاد برسالة "تحقيق أمنية" الإنسانية، مؤكداً أن دعم الأطفال المرضى ورعايتهم يجسد أسمى صور المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها دولة الإمارات.

وأعرب عن سعادته بأن تسهم مؤسسته في تحقيق أمنيات الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم، انطلاقاً من إيمانها بدور العمل الإنساني في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز التلاحم المجتمعي.

من جانبه، أعرب هاني الزبيدي عن تقديره لـ"مؤسسة السويدي" على دعمها السخي وتعاونها البنّاء، وما تبديه من التزام وإنسانية في دعم رسالة " تحقيق أمنية"، مشيرا إلى أن تعاونهم يعكس روح المسؤولية المجتمعية التي نعتزّ بها في دولة الإمارات، ويُجسّد إيمانهم بأهمية الوقوف إلى جانب الأطفال المرضى ومنحهم الأمل والفرح.

وأضاف أن هذه الشراكة تترجم رؤية " تحقيق أمنية" في مد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، متطلعا من خلالها إلى رسم مزيد من الابتسامات على وجوه أطفالنا الذين يُلهموننا الأمل كل يوم."

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تجسد نموذجا رائدا للتكامل بين المؤسسات الإنسانية في دولة الإمارات، وترسخ ثقافة العطاء التي تمثل جوهر القيم الإماراتية الأصيلة.