مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض العراق الدولي للكتاب

بغداد في 3 ديسمبر/ وام/ يشارك مجلس حكماء المسلمين، في فعاليات الدورة السادسة من معرض العراق الدولي للكتاب، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري في العاصمة العراقية بغداد.

ويقدم جناح المجلس أكثر من 250 إصدارا تشمل مجموعةً من المؤلفات والكتب والمصنفات العلمية والفكرية، تعالج أبرز المجالات الفكرية والثقافية المهمة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي.

ويقدم الجناح أكثر من 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، تُبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، إضافة إلى مجموعةً من الإصدارات المهمة ، وما يزيد عن 25 إصدارًا جديدًا من إصدارات "الحكماء للنشر" خلال عام 2025.

وينظم جناح المجلس بمعرض العراق الدولي للكتاب، سلسلةً من الندوات والمحاضرات المتميزة التي يشارك فيها نخبة من كبار المفكرين والعلماء والأكاديميين ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمجلس حكماء المسلمين لتعزيز الحوار الإسلامي-الإسلامي، وفي تطبيق عملي لمخرجات النسخة الأولى من مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، التي انعقدت في البحرين فبراير الماضي، وصدر عنها ميثاق "نداء أهل القبلة" من أجل تعزيز وحدة المسلمين ولم شمل الأمة وتوحيد صفها.

وتهدف هذه الفعاليات إلى بحث سبل تعزيز الحوار والتفاهم بين كافة الطوائف الإسلامية، ودور الإعلام والمرأة والشباب ومسئولية العلماء في بناء جسور تواصل فعَّالة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون والوحدة بين مختلف مكونات الأمة، والتراث المشترك بين المدارس الإسلامية، و نداء أهل القبلة كدعوة مشتركة لوحدة المسلمين.

كما ينظم الجناح عددًا من الفعاليات والبرامج والأنشطة الفكرية والثقافية التي تلبي تطلعات زوَّاره واحتياجاتهم، ويشمل ذلك منطقة خاصة لبيع الكتب، وركنًا مميَّزًا للأطفال.