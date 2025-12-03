غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال القبرصي

دبي في 3 ديسمبر/ وام/ أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال القبرصي، بهدف تعزيز العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي وقبرص، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتحفيز الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يعكس تأسيس المجلس المكانة المرموقة التي تتمتّع بها دبي كمركز أعمال عالمي للشركات والمستثمرين القبرصيين، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي وقبرص خلال العام 2024 نحو 588 مليون درهم، في حين انضمت 71 شركة قبرصية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وارتفع إجمالي عدد الشركات القبرصية النشطة المسجَّلة في عضوية الغرفة بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 612 شركة.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القبرصي حضور، معالي جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي.

وقال معالي جورج باباناستاسيو، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن مجلس الأعمال القبرصي يشكل منصة متكاملة تتيح للشركات والمستثمرين والمبتكرين التواصل وتبادل المعرفة، وتأسيس مشاريع مشتركة تُسهم في تعزيز النمو المستدام ونقل التكنولوجيا وتحقيق الازدهار المشترك.

وأكد أن تأسيس المجلس يمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الجسر الاقتصادي بين قبرص ودولة الإمارات، وتأكيداً على أهمية الالتزام والتعاون الفعال على مختلف المستويات لتحقيق النتائج المرجوة.

من جهته قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تأسيس مجلس الأعمال القبرصي يمثل خطوة إستراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وقبرص، حيث سيسهم بدور محوري في تطوير فرص وشراكات جديدة للشركات القبرصية العاملة في دبي ودعم توسعها في الأسواق الواعدة انطلاقاً من الإمارة، مما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ووجهة رائدة للاستثمار.

من ناحيتها أكدت مها القرقاوي، في كلمتها خلال الاجتماع، أن مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، تشكل ركيزة أساسية في الارتقاء بالروابط بين الشركات والمستثمرين، حيث تساهم في توسيع نطاق العمل المشترك والتعاون البنّاء بين مجتمعات الأعمال.

واستعرضت الجهود المبذولة لتعزيز دور هذه المجالس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، بما يساهم في دعم نمو اقتصاد دبي في القطاعات كافة.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.