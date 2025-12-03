المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يستعرض مسيرة الإمارة التاريخية والحضارية خلال قمّة "بريدج"

رأس الخيمة في 3 ديسمبر/ وام/ يشارك المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في النسخة الافتتاحية من قمة "بريدج"، التي ينظّمها المكتب الوطني للإعلام، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إذ يسعى من خلال هذه المشاركة للتعريف بمسيرة رأس الخيمة التاريخية، والحضاريّة، ويبرز إمكاناتها العالمية، ومكانتها المتميزة كوجهة مثلى للعيش، والعمل، والاستثمار، والزيارة.

ويستعدّ المكتب خلال المشاركة للتعريف برؤية الإمارة المستقبلية، وواقع النمو الذي تشهده في مختلف القطاعات الحيوية، كما سيسلّط الضوء على دورها المتنامي كمركز للإعلام والابتكار، وقصص النجاح المتواصلة أمام أكثر من 60 ألف مشارك، وما يزيد على 400 متحدث عالمي، و300 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وقالت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في تصريح لها بهذه المناسبة، إنه ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يواصل المكتب الالتزام بتقديم صورة دقيقة، وإيجابية عن إمارة رأس الخيمة، لإبراز قصص النجاح التي حققتها في مختلف القطاعات الحيوية، والتعريف بمسيرة التنمية المستدامة والمزدهرة التي تعيشها، وعزّزت من جاذبيتها كوجهة عالمية للعيش، والعمل، والاستثمار.

وأضافت سعادتها أن مشاركة المكتب في هذه القمة تعكس توجهاته الإستراتيجية في تعزيز حضور الإمارة ضمن الأحداث الإعلامية الكبرى المعنية برسم وتحديد مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي.

وأوضحت أن المكتب يسعى من خلال هذا الحضور إلى مواكبة مختلف التحولات، والتطورات التي تطرأ على واقع الإعلام والاتصال، والتعرّف على أحدث الممارسات، والاستفادة منها بما ينعكس إيجاباً على واقع عمله، ويرسّخ دور الاتصال الحكومي كرافد محوريّ للتوجّهات التنموية للإمارة، خاصة وأن هذا الحدث يجمع نخبة من الخبراء، وصنّاع السياسات الإعلامية، ويمثّل فرصة واعدة لبحث مستقبل الاتصال، ومناقشة أحدث الاتجاهات التي تقود نحو تطوير الأدوات، والارتقاء بمنظومة الاتصال في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية المكتب في دعم مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الإمارة والتعريف بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويوفر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، خلال مشاركته في القمة، جناحاً تفاعلياً مصمماً لإبراز نقاط قوة الإمارة، حيث ستتاح للزوار فرصة استكشاف قطاعات رأس الخيمة المزدهرة، واقتصادها المتنوع، والتعرّف على موقعها الإستراتيجي، وجودة الحياة الاستثنائية فيها.

كما تقدّم المنصة عرضاً متكاملاً لأبرز المزايا التي تمتلكها الإمارة في مجالات الاستثمار والأعمال والسياحة والعيش والفرص الاقتصادية.

ويتيح الجناح لزوّاره فرصة اكتشاف جوهر إمارة رأس الخيمة من خلال عرض لقطات جديدة لأبرز معالم الإمارة الطبيعية الخلابة، تقودهم لاكتشاف مواقع التراث الثقافي وصولاً إلى وجهات الضيافة الراقية وأساليب الحياة العصرية.

كما تستعرض هذه التجربة المدعمة بأحدث الوسائل التكنولوجية، المزايا الفريدة للإمارة، بما في ذلك حوكمتها المستقرة والشفافة، ومسار نموها السريع، وأجندتها الواعدة للتنمية المستدامة.

وسيقدّم المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، خلال الحدث، تغطيةً مباشرة لتقارير، ومقابلات، وتحديثات فورية عبر المنصات الرقمية، فيما ستنقل إذاعة رأس الخيمة "راك إف إم" - وهي إذاعة الإمارة الناطقة باللغة العربية– عبر أثيرها أجواء الحدث بشكل مباشر، حيث ستُجرى مقابلات مع المتحدثين الرئيسيين والمشاركين وخبراء الإعلام.

وتهدف مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في قمة "بريدج" إلى ترسيخ حضور الإمارة على الساحة العالمية، وتعزيز طموحها بأن تكون مركزاً دولياً للاتصال الإستراتيجي والتميز الإبداعي، وتسليط الضوء على إنجازاتها ودورها في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام المتطور.

وتعد القمة الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه على مستوى العالم، وتجمع تحت مظلتها أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية، وصنّاع القرار، وخبراء التواصل الإعلامي، والمبدعين من صنّاع المحتوى لتبادل الرؤى والخبرات، ورسم خارطة طريق لاستكشاف الابتكارات التي تعيد رسم ملامح الاقتصادات والحوكمة، وتساهم في تشكيل مستقبل قطاع الإعلام.

وتسعى القمة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات وحلول الإعلام من الجيل التالي، حيث ستقدّم برنامجاً متنوعاً يغطي سبع مسارات متخصصة يمثل كل منها ركيزة أساسية في اقتصاد المحتوى، وهي: التكنولوجيا، والإعلام، وصناعة الأفلام، واقتصاد صنّاع المحتوى، والتسويق، والفن والموسيقى، والألعاب الإلكترونية.

كما توفر القمة منصة رفيعة المستوى للمشاركة الإستراتيجية مصممة لتعزيز التعاون، وتشجيع الحوار، وتسهيل إقامة الشراكات البنّاءة ضمن منظومة الإعلام الدولية.