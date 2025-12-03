"مِراس" تكشف عن مرحلتين جديدتين من مشروع "سيتي ووك كريستلين"

دبي في 3 ديسمبر/ وام/ أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلتين الجديدتين "كريستلين 4" و"كريستلين 5"، ضمن مشروع "سيتي ووك كريستلين"، مما يضيف لمنطقة "سيتي ووك" 360 وحدة سكنية جديدة.

وتتألف كل مرحلة من برجين متوسطَي الارتفاع تحيط بهما حدائق، وسيضم "كريستلين 4" 201 وحدة سكنية، في حين يوفر "كريستلين 5" ما مجموعه 159 مسكناً.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، إن كلّ من 'كريستلين 4' و'كريستلين 5' تمثل خطوة مهمة في مسار التطوير المتواصل لمنطقة "سيتي ووك"، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الأحياء العصرية ذات الطابع المعماري الفريد في دبي.