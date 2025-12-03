اختتام مهرجان "عيد الاتحاد" في نادي ليوا الرياضي

أبوظبي في 3 ديسمبر/ وام/ اختتم نادي ليوا الرياضي مهرجان عيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي أقيم في منطقة تل مرعب على مدى أربعة أيام، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية جسدت روح المناسبة الوطنية، من خلال فعاليات الاستعراض الحر والاستعراض الرملي للسيارات، وبمشاركة واسعة من المتسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وشهد المهرجان تنظيم يومين للاستعراض الحر ويومين للاستعراض الرملي، حيث شارك في الاستعراض الحر 72 سيارة، تنافست في ثلاث فئات، أسفرت عن تتويج نخبة من المتسابقين.

ففي فئة" T "أحرز ذياب ناصر الربيعي من الإمارات المركز الأول، وجاء محمد راشد الظاهري من الإمارات ثانياً، فيما حل عبد الرحمن القحطاني من قطر ثالثا.

وفي فئة" N "توّج فارس محمد الدرمكي من الإمارات بالمركز الأول، بينما جاء أحمد عبدالله الشيبة من الإمارات ثانياً، ومحمد جمعة الدهماني من الإمارات ثالثاً.

أما فئة" S" فشهدت فوز عبدالله الشميلي من الإمارات بالمركز الأول، وحل محمد جمعة الدهماني من الإمارات ثانياً، وحمد بن موسى البلوشي من الإمارات ثالثاً.

وفي جانب الاستعراض الرملي الذي شاركت فيه 56 سيارة، توج حمد بن موسى البلوشي من الإمارات بالمركز الأول في فئة 6 سلندر، تلاه سعيد سليمان النعيمي من الإمارات ثانياً، ثم حسين أحمد الشغب من السعودية في المركز الثالث.

وفي فئة الهايلكس، حقق أحمد بن علي الحمد من السعودية المركز الأول، وجاء مواطنه أحمد الرومي أبو شيخة ثانياً، فيما حل ياسر صالح العمرو من السعودية أيضا ثالثا.

وفي فئة 8 سلندر حقق عبد الرحمن يوسف العريني من السعودية المركز الأول، وحل ثانيا سعيد مفتاح الخاطري من الإمارات، وثالثا محمد خلفان الشامسي من الإمارات.

وشهدت منطقة تل مرعب خلال أيام المهرجان حراكا واسعاً وتفاعلا لافتا من الجمهور، الذي استمتع بالأجواء الاحتفالية المصاحبة لعيد الاتحاد.

وأكد نادي ليوا الرياضي، أن تنظيم المهرجان يأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الفعاليات وتعزيز حضور المنطقة كوجهة رياضية وترفيهية مميزة، خصوصاً مع الإقبال الجماهيري الكبير للحدث.