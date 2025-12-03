هيئة زايد لأصحاب الهمم / ريادة وتمكين وأرقام قياسية عالمية

أبوظبي في 3 ديسمبر/ وام/ حققت هيئة زايد لأصحاب الهمم، خلال العام الجاري، العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي في مختلف المجالات، ونظمت فعاليات عالمية ووطنية، استقطبت مشاركات واسعة من داخل الدولة وخارجها، وعززت حضورها دوليا من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات العالمية، كما شهدت الهيئة العديد من التحولات المحورية في مسيرتها خلال 2025، ما أسهم في دعم رؤيتها الشاملة في خدمة أصحاب الهمم.

فقد فازت الهيئة بجائزة "زيرو بروجكت" العالمية لعام 2026، عن مشروعها المبتكر "إصدار تصاريح المواقف لأصحاب الهمم"، الذي يجسّد تحولاً رقمياً متقدماً في الخدمات الحكومية الذكية، عبر تمكين المتعاملين من تقديم الطلبات إلكترونياً، والحصول على التصاريح خلال دقائق عبر الربط الذكي مع قواعد البيانات الرسمية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز استقلالية أصحاب الهمم.

وسجّلت رياضة أصحاب الهمم في الإمارات إنجازات تاريخية، حيث توّج البطل محمد هاشل الحبسي، لاعب نادي العين لأصحاب الهمم، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية البارالمبية “التراب” بنسختها السابعة بمدينة برنو التشيكية، محققاً رقماً عالمياً جديداً، فيما نالت البطلة ذكرى الكعبي الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة T71 ضمن بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في نيودلهي بزمن قياسي عالمي 19.89 ثانية.

ونظمت الهيئة بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، بمشاركة 370 شخصاً بينهم 213 لاعباً يمثلون 37 دولة، وحقق منتخب الإمارات المكوّن من منتسبي الهيئة المرتبة الثالثة في الترتيب العام بعد إحرازه 9 ميداليات: 5 ذهبيات، 3 فضيات، وبرونزية واحدة.

كما نظمت فعالية وطنية كبرى "مسيرة وطن" في مدينة العين بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، تحت شعار "54 مليون خطوة لأجل الوطن"، بمشاركة أكثر من 16 ألف شخص، وجسدت لوحة وطنية فريدة برفع علم الدولة بطول 1200 متر بحياكة 27 من أصحاب الهمم المنتسبين لورش التأهيل المهني، وعززت دورهم في المجتمع عبر حملة "همم ملهمة" لتسليط الضوء على قصص نجاحهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات.

وشهد عام 2025 تحولاً محورياً في مسيرة الهيئة بتغيير مسماها إلى هيئة زايد لأصحاب الهمم ضمن منظومة حكومة أبوظبي الاجتماعية تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع، بما عزز التكامل المؤسسي وسرّع تحقيق مستهدفات الدمج الشامل وجودة الحياة، واستناداً إلى هذا التحول، أطلقت الهيئة إستراتيجيتها "نبراسنا" لعام 2026 القائمة على محاور التمكين والدمج والتحول الرقمي والاستدامة المجتمعية، إلى جانب خطة ترويج داخلية تعزز الوعي المؤسسي وترسخ الانتماء لدى الموظفين، دعماً لرؤيتها الشاملة في خدمة أصحاب الهمم.

وأكدت الهيئة ريادتها في نقل تجربة الإمارات في تمكين ودمج أصحاب الهمم إلى المحافل العالمية من خلال مشاركتها الفاعلة في الجلسة الجانبية الرسمية ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18) بالأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان" تمكين التنمية الشاملة من خلال العمل الدامج للإعاقة والشراكات الفاعلة".

كما عززت حضورها الدولي في مجال التمكين الاجتماعي والدمج الشامل عبر مشاركتها في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الأسرة، التي انعقدت تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدوحة، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعلى هامش هذه المشاركة، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي للإعاقة (IDA) لتبادل المعرفة والخبرات وتنسيق المبادرات العالمية لتمكين أصحاب الهمم، بما يرسّخ الدور الريادي لدولة الإمارات في الدمج الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وجدّدت الهيئة توسع شراكاتها الدولية عبر توقيع مذكرة تفاهم ثانية مع الاتحاد الصيني للمعاقين لتعزيز تبادل الخبرات وتمكين أصحاب الهمم، كما عززت تعاونها الإستراتيجي مع "القابضة" (ADQ) من خلال تجديد الشراكة في برنامج "جسور أمل القابضة"، الهادف إلى تحسين جودة حياة أصحاب الهمم في مصر عبر خدمات التأهيل والتخاطب والدعم الأسري والمجتمعي الشامل.

ووجّهت هيئة زايد لأصحاب الهمم رسالة عالمية لنشر قيم الأخوّة والسلام بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ودعم المجمع الثقافي في أبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للغة برايل، كما أطلقت مشروع "التدخل المبكر – معاً نبدأ" في إمارة أبوظبي لتقديم خدمات شاملة لرصد المؤشرات النمائية للأطفال من الولادة حتى 8 سنوات وتوجيه الأسر للتدخل المبكر عند أي تأخر نمائي.

ودشنت الهيئة مختبر "نقرأ" للتعلّم في أبوظبي والعين بالتعاون مع شركة Key2Enable، لتمكين أصحاب الهمم، خصوصاً ذوي الشلل الدماغي، من إنجاز المعاملات الحكومية رقمياً وتعزيز مهاراتهم الأكاديمية والتقنية في بيئة تعليمية متطورة.

وأطلقت "جائزة قاموس علم النفس الإماراتي–الروسي" مع جامعة الأورال الفيدرالية لتعزيز البحث العلمي وتوثيق المصطلحات النفسية بالعربية والروسية، كما أصدرت مجلتين علميتين محكّمتين في التأهيل وعلم النفس التطبيقي لدعم المعرفة المتخصصة وترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج العلمي المبتكر.

وأعلنت عن مبادرة مشتركة مع وزارة الأسرة لتطوير منظومة خدمات مبتكرة ومتكاملة لأصحاب الهمم، تتضمن إصدار بطاقة موحدة تسهّل الوصول إلى الخدمات بحلول يناير 2026، كما نظمت النسخة الأولى من مسابقة مهارات أصحاب الهمم 2025 لتعزيز التأهيل المهني والدمج المجتمعي، وحققت إنجازاً عالمياً بحصول تسعة من منتسبيها على شهادة الباريستا المعتمدة من منظمة القهوة العالمية، ليصبحوا أول أصحاب همم على مستوى العالم ينالون هذه الشهادة الاحترافية.

كما أعلنت الهيئة عن اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في المستويين الأول والثاني رسميًا من قبل المركز الوطني للمؤهلات (NQC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأسرة.

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، نظمت الهيئة للمرة الثالثة المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بمشاركة أكثر من 500 متخصص، وأطلقت برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع المعهد العالي النفسي الحركي في فرنسا، يركّز على التأهيل النفسي الحركي للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، كما أطلقت مشروع "الوثيقة" لتسليط الضوء على التاريخ الإماراتي عبر أصوات أصحاب الهمم، موسعاً ليشمل الأطفال، ضمن مبادرات عام 2025 تحت شعار "يداً بيد".

كما نظمت الدورة الثالثة من مبادرة "همم موهوبة" تحت شعار "بالفن نتواصل" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة وشركاء محليين، لتعزيز الإبداع الفني لدى أصحاب الهمم عبر فن نظم وإلقاء الشعر، وأطلقت بالتوازي برنامجاً تدريبياً مهنيًا لأول مرة لأولياء الأمور لتعزيز مهاراتهم في دعم أبنائهم، كما أبرمت شراكات مع مؤسسات وهيئات واتحادات وأندية رياضية لتمكين أصحاب الهمم ومشاركة مهاراتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية، بما يسهم في دمجهم المجتمعي بشكل متكامل.

وأطلقت الهيئة مشروعاً مبتكراً لتشغيل روبوت ذكي بالذكاء الاصطناعي لاعتماد بطاقات أصحاب الهمم، مؤكدة التزام الإمارات بتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ووقّعت مذكرة تفاهم مع شركة "كيو موبيليتي" لتطوير خدمات "مواقف" و"درب" عبر أنظمة تكنولوجية متقدمة تراعي احتياجات أصحاب الهمم.