الاتحاد الدولي يمنح "تحدي الحبتور للتنس" جائزة التميز في تنظيم البطولات

دبي في 3 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس حصول البطولة على جائزة التميز في تنظيم البطولات من الاتحاد الدولي للتنس (ITF)، تقديراً لمستوى التنظيم والجودة التي تميزت بها في نسختها الـ27 العام الماضي.

واختيرت البطولة، المصنفة من فئة 100 نقطة على مستوى بطولات السيدات، ضمن برنامج جائزة الاعتراف بتميز تنظيم البطولة الذي يقدمه الاتحاد الدولي لتكريم الفعاليات التي تحقق أعلى المعايير في إدارة المنافسات والبنية التنظيمية وتجربة اللاعبات.

وجاء هذا الاعتراف الدولي بعد موسم ناجح شهد تطويراً في الهيكل التنظيمي للبطولة، وارتفاعاً في حجم المشاركة، وتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية المتوافقة مع توجهات الاتحاد الدولي في تعزيز بطولات السيدات حول العالم.

وأكد الاتحاد الدولي، من خلال شهادة رسمية موقعة من جورج دونيللي رئيس جولة التنس العالمية للسيدات، أن بطولة تحدي الحبتور قدمت نموذجاً يُحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يعزز مكانة دبي على خريطة التنس العالمية ويبرز قدراتها في استضافة البطولات الكبرى.

وأعربت نورا بدوي، مديرة البطولة، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن وراء هذه النتائج فريق عمل محترف اكتسب خبراته من خلال مرافقة البطولة منذ انطلاقتها.

وعلى صعيد نتائج النسخة الحالية رقم 28، ومنافسات الزوجي، حقق الزوجي المصنف ثانياً المكوّن من البريطانية إيميلي أبلتون والهندية برانتانا ثومباري الفوز على الزوجي الروسي المكوّن من أليفتينا وزانيا زايتسينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6 و6-7 و10-5.

كما فاز الزوجي المصنف ثالثاً والمكوّن من النمساوية سينجا كراوس والهولندية أرانشا روث على الزوجي المكوّن من البريطانية فريا كريتس والهندية روتوجا بوسالي بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-3.

وتغلب الزوجي الروسي المصنف رابعاً والمكوّن من إيلينا برايدنكينا وكاترينا ياشينا على الزوجي المكوّن من الروسية كاترينا أوفشارينكو والبريطانية إيميلي سميث بمجموعتين بنتيجة 6-3 و6-2.