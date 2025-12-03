طيران الإمارات تفعل اتفاقية الإنترلاين مع طيران الباهاما

دبي في 3 ديسمبر/وام/ أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن تفعيل اتفاقية شراكة الإنترلاين مع طيران الباهاما لتوفير خيارات سفر سلسة للعملاء المتجهين إلى جزر الباهاما.

وتتيح الشراكة بين الناقلتين لطيران الإمارات توسيع نطاق خدماتها في منطقة الكاريبي، حيث سيتمكن عملاؤها من السفر عبر طيران الباهاما، الناقلة الوطنية لجزر الباهاما، من خلال مطارين في ولاية فلوريدا إلى وجهتين داخل جزر الباهاما، هما: ناسو في جزيرة بارادايس، وفريبورت في جزيرة جراند باهاما.

وجرى تفعيل اتفاقية الإنترلاين عقب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الناقلتين في شهر يونيو الماضي، ويمكن الآن لمسافري طيران الإمارات حجز رحلتهم بالكامل من أي نقطة ضمن شبكة الناقلة إلى أورلاندو أو ميامي، ثم متابعة السفر إلى ناسو أو فريبورت، وكل ذلك عبر تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة لكلا الناقلتين.

ويُعد مطارا ميامي وأورلاندو في ولاية فلوريدا من بين اثنتي عشرة وجهة تخدمها طيران الإمارات حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت طيران الإمارات قد وقّعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية في جزر الباهاما بهدف التعاون في الترويج السياحي لهذه الوجهة في منطقة الكاريبي.