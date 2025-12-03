أكثر من 250 ألف عامل يشاركون في فعاليات " سعادة عمالنا في عيد اتحادنا"

دبي في 3 ديسمبر/ وام/ شارك أكثر من 250 ألف عامل في فعاليات احتفالية للعمال تم تنظيمها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 54 في أكثر 30 موقعاً على مستوى الدولة.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار " سعادة عمالنا في عيد اتحادنا "أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي و هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"،جمعية بيت الخير، جمعية الشارقة الخيرية، جمعية الاحسان و جمعية دار البر .

وشاركت ايضاً مجموعة من الشركات في الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها في سكناتها العمالية وتشمل مجموعة شوبا، مجموعة شركات بن غاطي، شركة ويد ادمز، الساحل للمقاولات، شركة الانشاءات العربية، شركة المحور الهندسية للمقاولات، اينوفو بيلد, البسطي ومكتاة، دلسكو وبروسكيب .

ويعد الاحتفاء بالعمال وتكريمهم في المناسبات والأعياد منهجية مستدامة تطبقها الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لاسعادهم وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي وانتمائهم المجتمعي وتحفيزهم على تقديم المزيد من العطاء وتسليط الضوء على مكانة القوى العاملة في الامارات ودورها المحوري في المسيرة التنموية ما يدعم التوجهات الاقتصادية والريادية الطموحة للدولة ويرسخ مكانتها كوجهة مثالية عالمية للعيش والاستثمار والعمل.

وحظيت الفعاليات برعاية 10 شركات كبرى وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بدعم مبادرات سوق العمل، حيث شملت «داماك»، و«الدار العقارية» ضمن فئة الرعاية الماسية ، و«المجمع التأميني» و«شوبا العقارية» ضمن الرعاية البلاتينية، وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، ومركز الوثائق الإلكتروني، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الانصاري للصرافة ضمن فئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني بفئة الرعاية الفضية.