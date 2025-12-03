تواصل منافسات المرحلة الأولى من برنامج "شاعر المليون"

أبوظبي في 3 ديسمبر / وام / شهد مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي مساء أمس "الثلاثاء"، منافسات الحلقة المباشرة السادسة من المرحلة الأولى من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الثاني عشر، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي والشعري، وذلك ضمن أمسية مميزة تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54، شهد معها المسرح نفسه ما نظمته الهيئة لهذه المناسبة من فعاليات تراثية جماهيرية سبقت انطلاق الحلقة.

حضر الحلقة التي بُثَّت مباشرة عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وعدد من المسؤولين، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق، وجمهور من الإعلاميين ومحبي الشعر النبطي، إضافة إلى نخبة من شعراء برنامج «شاعر المليون» في المواسم السابقة، الذين كانوا قد شاركوا قبيل انطلاق الحلقة في فعالية «درب المليون» التي نظمتها الهيئة احتفاء بعيد الاتحاد الـ54، بتقديم عروض شعرية وتفاعلية مثَّلت تجربة ثريَّة جمعت بين جمال الكلمة وإبداع الأداء، وأبرزت مكانة الشعر النبطي في الذاكرة الوطنية.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهُّل محمد مناور النفيعي من السعودية ووضاح الكايد العدوان من الأردن إلى المرحلة التالية بنتيجة 48 درجة من 50 لكل منهما، فيما أسفرت بقية النتائج عن حصول حافظ يحيى الجرباني من اليمن على 47 درجة، وسامي الشرابي وعبدالمجيد صقر العزه السبيعي من السعودية على 44 درجة، فيما حصل ناصر بن ناجي من الكويت على 42 درجة، وسيتأهل واحد منهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «شاعر المليون».

وأُعلن في بداية الحلقة التي قدمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، عن تأهُّل الشاعر عبدالله محمد العجمي من الكويت إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، بحصوله على 76 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.

وشهدت الحلقة منافسات قوية بين الشعراء المشاركين ، وواصل برنامج «شاعر المليون» إثراء حلقاته بلقاءات القامات الشعرية العربية، ضمن اهتمام البرنامج بتسليط الضوء على نجوم الشعر في الوطن العربي، فحاور الشاعر فيصل العدواني خلال الأمسية الشاعر سعيد بن سيف القمزي الذي ألقى قصيدتين وطنيتين نالتا تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي ملأ مدرجات المسرح، كما استرجع القمزي من ذاكرته قصيدته «رفّ يا علم» التي تعد أولى القصائد التي كُتبت عن العلم الإماراتي، إذ كتبها قبل نحو 35 عاماً وغنّاها عدد من الفنانين.