شرطة دبي تدشن منصتها التفاعلية في القرية العالمية

دبي في 3 ديسمبر / وام / دشّنت القيادة العامة لشرطة دبي منصتها التفاعلية في القرية العالمية، الهادفة إلى استقبال الزوار، بهدف تعريف الجمهور بخدمات شرطة دبي المتنوعة، ونشر الوعي الأمني والشرطي، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع.

وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الذكية والمبادرات التوعوية، تشمل، خدمة الحجز الذكي للمركبات، وشرطة الأحياء السكنية، وخدمات الاستعلام والمتابعة، والأمن الذكي للمنازل، والإبلاغ عن المعثورات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وخدمة التعاميم ومنع السفر، وخدمات حماية ودعم الطفل، وحماية ودعم المرأة، ومركز الاتصال 901، ومنصة 04 وغيرها من الخدمات المبتكرة.

وأكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، أن افتتاح المنصة يعكس التزام شرطة دبي المتواصل بالحضور في الفعاليات الكبرى التي تحتضنها الإمارة، مشيراً إلى أن هذا التواجد يعزز جسور التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع (المواطنين والمقيمين والسياح والزوار)، ويتيح الاستماع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم جهود شرطة دبي في ترسيخ بيئة آمنة ومستدامة.

وأضاف أن مشاركة شرطة دبي في مثل هذه الوجهات الجماهيرية تأتي ضمن نهج استراتيجي يركز على تعزيز نشر الثقافة الأمنية، وتوعية الزوار بالظواهر السلبية، والتعريف بالخدمات التي تسهّل حصول الجمهور على الدعم الشرطي في أي وقت وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات الرقمية والذكية، موضحاً أن المنصة تواصل نشاطها لمدة شهر.