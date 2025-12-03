كالدس القابضة تتلقى خطاب نوايا من أنجولا لشراء 12 طائرة "بدر-250 تي"

أبوظبي في 3 ديسمبر / وام/ أعلنت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، عن تلقيها خطاب نوايا (Letter of Intent) من جمهورية أنجولا لشراء 12 طائرة من طراز "بدر-250 تي" التدريبية (B-250T) لدعم برامج التدريب المتقدم للطيارين، في خطوة تعكس الثقة المتنامية بالقدرات الوطنية الإماراتية في مجال تصنيع وتطوير حلول الطيران العسكري.

تُعد طائرة B-250T منصة تدريب أساسي ومتقدم حديثة متعددة الاستخدامات، طُوِّرت وصنعت في قطاع الطيران في مجموعة كالدس القابضة لتوفير بيئة تدريب متكاملة للطيارين بكفاءة عالية.

‎ويُعدّ الطلب المتزايد على شراء طائرات بدر-250 محطة مهمة في مسيرتها، ويؤكد مكانة المجموعة شريكاً موثوقاً في تطوير حلول تدريبية متقدمة تدعم جاهزية الطيارين وتواكب متطلبات العمليات الحديثة، كما يأتي ضمن مسار الشراكات الدفاعية المتنامية مع الدول الصديقة، ويعكس تنافسية المنتج الدفاعي الإماراتي وقدرته على تلبية الاحتياجات التدريبية للقوات المسلحة بمختلف مسارح العمليات بكفاءة وموثوقية عالية.

ومن خلال الجمع بين التصميم الهيكلي العصري الذي يتألف من هيكل من ألياف الكربون فائقة القوة وأنظمة وإلكترونيات الطيران المتطورة، توفر طائرة B-250T تدريبًا محسنًا مع تحقيق مستويات مدة التحليق المطلوبة للطيارين. ويتيح التصميم الأيروديناميكي الفريد للطائرة قدرةً فائقة على المناورة الجوية وتحقيق أداء استثنائي. ويضمن تصميمها الحديث سهولة الصيانة والمرونة لإجراء تكوينات متعددة وتحسينات مستقبلية.

تحتوي الطائرة على أحدث التقنيات الرائدة في مجال أنظمة المهام العسكرية وقد تم تجهيزها بقمرة قيادة متطورة من الجيل الخامس الموجودة في الطائرات المقاتلة الحديثة. تسمح الطائرة أيضاً بالعديد من عمليات المحاكاة والوظائف المتطورة بما في ذلك الرادار، وأجهزة الاستشعار، وإدارة نظام المهام، وعمليات جو-جو، وجو-أرض، والعمليات النهارية والليلية. وتجسد إلكترونيات الطيران ومحاكاة المهمة أحدث التطورات في التكنولوجيا وتمكن الطيارين المتدربين من أن يصبحوا مؤهلين للعمليات الفعلية في الوقت المناسب وبطريقة اقتصادية.