"خيرية الشارقة" تفتتح 17 مشروعا جديدا في غانا

الشارقة في 3 ديسمبر/ وام/ اختتم وفد جمعية الشارقة الخيرية اليوم زيارة ميدانية إلى جمهورية غانا شملت افتتاح وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها الجمعية حول العالم، ولا سيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح الدكتور علي محمد السلامي مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن ورئيس الوفد أن الجمعية افتتحت خلال الزيارة مشروع "قرية فاعل خير" في منطقة تمالي والذي شُيد بتكلفة مليون درهم، ويضم عناصر متكاملة تلبي احتياجات السكان.

ولفت السلامي إلى أن القرية تشمل 21 بيتا سكنيا توفر للأسر بيئة كريمة تضمن الخصوصية والأمان، إضافة إلى 3 فصول دراسية بسعة 30 طالبا لكل فصل ليستفيد منها 90 طالبا من أبناء المنطقة، فضلا عن مسجد يتسع لـ300 مصل وبئر ارتوازية بعمق 30 مترا توفر المياه لأكثر من 20 أسرة يوميا.

وأشار السلامي إلى أن برنامج الزيارة تضمن أيضاً افتتاح 16 مسجداً في مناطق متفرقة داخل غانا، استجابة للاحتياجات المتزايدة لدور العبادة في القرى والمناطق الريفية النائية، إلى جانب تفقد عدد من المشاريع السابقة التي نفذتها الجمعية خلال السنوات الماضية، بهدف متابعة كفاءة تشغيلها والتأكد من استمرار عمليات صيانتها الدورية.