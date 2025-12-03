نزال "المصير في الصحراء" يستعرض رسالته الإنسانية في لندن

لندن في 3 ديسمبر/وام/ عقدت اللجنة المنظمة لنزال "المصير في الصحراء"، الذي يجمع الملاكم الإماراتي عيسى الدح بالبطل البريطاني السابق كيل بروك، مؤتمراً صحفياً في لندن أمس بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين.

ويُقام النزال في 13 فبراير المقبل في قاعة “ذا أجندة” بمدينة دبي للإعلام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، مع تخصيص ريع الأمسية للمؤسسة الخيرية التي تحمل اسم أسطورة الملاكمة البريطانية الراحل ريكي هاتون.

حضر المؤتمر سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهشام الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومارتن غرايفستوك، المروج العالمي للحدث، إلى جانب الملاكمين عيسى الدح وكيل بروك، وكيم بيريرا، مؤسسة جمعية ريكي هاتون الخيرية.

وبين حارب التزام دبي بدعم الرياضات القتالية واستضافة أبرز الفعاليات العالمية، مشيراً إلى سعي المدينة لتعزيز مكانتها كمركز رياضي عالمي عبر تنظيم البطولات الدولية وتوفير البنية التحتية والمبادرات اللازمة لتطوير الرياضيين.

وقال مارتن غرايفستوك إن اعتماد النزال على حزام المجلس العالمي للملاكمة يعكس قدرة دبي على استضافة أحداث ملاكمة عالمية المستوى، ويكرم إرث الأسطورة الراحل ريكي هاتون من خلال دعم مبادرات الصحة النفسية للرياضيين.

وعبر عيسى الدح، الملقب بـ"المحارب العربي"، عن حماسه واستعداده للنزال، مؤكداً أن تركيزه منصب على مواجهة كيل بروك، فيما عبر كيل بروك، حامل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة سابقاً، عن تحمسه لإظهار مهاراته في دبي وإثبات تفوقه في النزال.

ويحمل نزال "المصير في الصحراء" رسالة إنسانية ورياضية تمزج بين الوفاء والتسامح والإصرار على تحقيق المستحيل، وتكرم إرث ريكي هاتون، كما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لرياضات النخبة ويفتح آفاقًا جديدة للسياحة الرياضية.

وكشف المنظمون أن بطاقة النزالات المساندة ستضم مواجهات تجمع مقاتلين من مانشستر مع نظرائهم من الإمارات، بهدف إتاحة الفرصة للمواهب المحلية للظهور على الساحة الدولية وتعزيز المنافسة الاحترافية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية قريبًا.