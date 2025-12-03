منتخب الريشة الطائرة يشارك في برنامج آسيا الأولمبي بماليزيا

كوالامبور في 3 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مشاركة ثلاثي المنتخب الوطني عبد العزيز محمد، وغدير الطاهري، وفطيم الظهوري، في برنامج آسيا الأولمبي للريشة الطائرة والذي ينظمه الاتحاد الآسيوي للعبة اعتبارً من اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري، بمشاركة نخبة اللاعبين من جميع انحاء القارة.

ويتخلل البرنامج معسكر تدريبي يقام في صالة اتحاد سيلانغور للريشة الطائرة، تحت اشراف فريق متخصص، يقدم برنامجا شاملا يجمع بين الجوانب الفنية، والبدنية والتحليلية، ضمن منهجية التطوير المعتمدة في المشروع الأولمبي الآسيوي.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة حرص الاتحاد على دعم لاعبي ولاعبات المنتخبات للمشاركة في البرامج التخصصية من قبل الاتحاد القاري، والتي يشارك فيها نخبة اللاعبين واللاعبات، وتأتي قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.