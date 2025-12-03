"مطارات دبي" تستقبل المسافرين بختم يحمل شعار "زايد وراشد"

دبي في 3 ديسمبر/ وام / ترحب "مطارات دبي" والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بضيوف دبي والمسافرين القادمين إلى الدولة عبر بوابتها من مختلف أنحاء العالم بختم مميز يحمل شعار "زايد وراشد".

وتأتي هذه المبادرة في إطار احتفالات الشهر الوطني في دبي، وضمن حملة "زايد وراشد" التي أطلقها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

تأتي هذه المشاركة احتفاء بذكرى وعطاء الآباء المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإرثهما الوطني الكبير، ضمن المظاهر الاحتفالية العديدة التي تنتشر في دبي على مدار شهر الاحتفالات الوطنية، في خطوة تمنح الزوّار القادمين عبر مطارات دبي تذكاراً رمزياً يواكب أجواء الاحتفالات بعيد الاتحاد في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ولعبت "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي دوراً محورياً في تصميم الختم، بحيث يجسّد التصميم ببساطته وقيمته الرمزية صورة الآباء المؤسسين ويقدّم للزائر بصمة وطنية ترافقه منذ لحظة الوصول.

وجاء هذا العمل ضمن سلسلة من المبادرات البصرية والاحتفالية التي تنشرها "براند دبي" في أنحاء الإمارة خلال الشهر الوطني، الذي يضم العديد من المناسبات الوطنية المهمة وتشمل يوم العَلَم وعيد الاتحاد.

يُذكر أن حملة "#زايدوراشد" تتضمن العديد من المظاهر الاحتفالية من أبرزها "حديقة الأعلام" والعمل الإبداعي الضخم الذي يتصدر واجهة مبنى "البوابة" الأيقوني لمركز دبي المالي العالمي، وتزيين مترو دبي.. وكل المشاريع تحمل صورة الشيخ زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما، بينما يأتي "ختم زايد وراشد" ليُكمِل مشهد الاحتفالات الوطنية في دبي، بوصفه لمسة رمزية ترافق الزائر منذ لحظة وصوله، وتُبرز روح الاتحاد التي تميّز دولة الإمارات، فيما تواصل إقامة دبي دورها في تأكيد هذه الروح عبر تجربة وصول تحمل قيمة ومعنى وتعكس جمال الهوية الإماراتية.