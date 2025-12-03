جمعية الإمارات للسرطان:عيد الاتحاد ذكرى خالدة في تاريخ الوطن

العين في 3 ديسمبر/ وام/ أكدت جمعية الإمارات للسرطان أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 يشكل محطة نستحضر فيها إنجازات عظيمة تجلت في مسيرة الازدهار والتنمية وذكرى خالدة في تاريخ الوطن .

وأوضحت الجمعية أن الثاني من ديسمبر سيظل على مر الزمن منارة تضيء درب الإمارات، ورمزا يجسد تطلعاتها ويشحذ الهمم نحو آفاق المستقبل المزدهر والنهضة الشاملة والرخاء والتقدم والمعرفة والاستدامة.

وقالت : " نعبر في هذا اليوم عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة وشعبها، من نهضة شاملة جعلتها نموذجاً عالمياً في مختلف المجالات".

ورفعت الجمعية بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وكل من اتخذ من الإمارات وطناً للخير والإنسانية والتسامح.