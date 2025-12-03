إطلاق الشهادة الوطنية للتطوع لبناء القدرات والجاهزية للكوادر التطوعية





أبوظبي في 3 ديسمبر / وام / أطلقت أكاديمية الإمارات للتطوع "الشهادة الوطنية للتطوع" تزامناً مع عيد الاتحاد الـ54، لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في العمل التطوعي وفق منهج موحّد ومعتمد محليًا ودوليًا.

ويأتي الإطلاق الرسمي بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت تدريب المئات من الفرق التطوعية وتأهيل قيادات مجتمعية وتخصصية في البرنامج الوطني التدريبي، بمبادرة من زايد العطاء، وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي "تطوّع"، وبرنامج القيادات التطوعية الشابة، وبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة "جاهزية"، والمؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب".

وتُعد أكاديمية الإمارات للتطوع إحدى مبادرات برنامج "شراكة" التابع لمبادرة زايد العطاء، والذي يهدف إلى إرساء شراكات مجتمعية مستدامة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وتعمل في إطار اتفاقية شراكة بين مبادرة زايد العطاء والمؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب"، بهدف تعزيز التعاون في مجال التدريب والخدمات التطوعية، وإعداد قيادات وطنية مؤهلة في مجال التنمية المجتمعية.

وقد أثنت الفعاليات المجتمعية على مستوى أداء خريجي الأكاديمية الذين شاركوا في عشرات المهام التطوعية داخل الإمارات وخارجها، في دول مثل المغرب، هايتي، باكستان، لبنان، إندونيسيا، كينيا، الصومال، ومصر.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس أطباء الإمارات والرئيس التنفيذي لبرنامج "جاهزية"، إن أكاديمية الإمارات للتطوع توفر منصة للتعليم والتدريب التخصصي باعتماد دولي من أبرز مراكز التدريب العالمية، من خلال ثلاثة محاور: أساسي، ومتقدم، وللقادة، تحت إشراف ائتلاف وطني يضم مؤسسات حكومية وخاصة وغير ربحية، بهدف إعداد قادة مؤهلين لإدارة المشاريع التطوعية والمبادرات المجتمعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن الأكاديمية تقدم خدمات تدريبية متكاملة على منهج موحد ومعتمد، لتأهيل الكوادر التطوعية ورفع جاهزيتها للمشاركة الفعّالة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية داخل الدولة وخارجها.