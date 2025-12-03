"الذيد للعسل" ينطلق غداً

الشارقة في 3 ديسمبر/ وام /تنطلق غداً فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان الذيد للعسل" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد و يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري .

ويشهد الحدث في نسخته الجديدة زخماً كبيراً يتمثل في مشاركة واسعة لأكثر من 70 عارضاً .

ويتضمن المهرجان سلسلة من المسابقات التنافسية التي رصدت لها جوائز قيمة لتحفيز النحالين على التميز والجودة والإعلان عن الفائزين في مسابقة "أفضل عسل سدر" التي قُسمت هذا العام إلى فئتين تشمل المواطنين والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في حين يشهد يوم الجمعة تتويج الفائزين في مسابقة "أفضل قرص شمع" ليُختتم الجدول التنافسي يوم السبت بالإعلان عن نتائج مسابقة "أفضل عسل سمر".

وينظم المهرجان عدداً من ورش العمل والمحاضرات التوعوية الموجهة للجمهور والنحالين .