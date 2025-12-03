مطارات دبي ترسخ مكانتها الريادية في تعزيز السفر الشامل

دبي في 3 ديسمبر/وام/ تواصل مطارات دبي تعزيز مكانتها في توفير تجربة سفر شاملة وميسّرة، لتُسلّط خلال اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الضوء على عام حافل بالنجاحات في مجال السفر المُيسّر والشامل في مطار دبي الدولي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يعكس التقدم الذي حققته مطارات دبي شعار الأمم المتحدة لعام 2025: "بناء مجتمعات تُدرِج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدّم الاجتماعي"، ويجسد التزام مطارات دبي برؤيتها لجعل مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي من بين أكثر مطارات العالم شمولية مع حلول عام 2035.

وعملت مطارات دبي خلال عام المجتمع لتطوير تجربة السفر عبر إزالة العوائق وتجذير روح الاحترام والتعاطف.

وشملت تطورات عام 2025 تدريب رقم قياسي من العاملين في المطار، تجاوز 53,000 موظف، والتعاون لأول مرة مع مستشارين مختصين في تمكين أصحاب الهمم لدعم جهود التطوير بخبراتهم الممتدة وتجاربهم الحياتية.

وطورت المطارات تجربة السفر المسهلة عن طريق تحديثات شاملة في البنية التحتية، تمثلت بتخصيص كاونترات ذات أولوية لأصحاب الهمم، وتفعيل برنامج شريط دوار الشمس لتسهيل سفر الضيوف من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الخفية، وتركيب 520 حلقة سمع في جميع مباني المطار لتحسين وضوح الصوت للمسافرين المستخدمين لأجهزة السمع، وتوفير مخطط السفر كدليل إلكتروني مرئي يساعد المسافرين في التأهب لسفرهم، وتفعيل خدمة الكراسي المتحركة من رصيف المطار إلى باب الطائرة.

والتزاماً بمسؤوليتها الاجتماعية، نظمت 5 ورش وجلسات تفاعلية مع مستشاري تمكين أصحاب الهمم وجموع تمثل كافة فئات المسافرين من كبار السن والشباب والعائلات، كما نظمت جولات عملية لتعريف المسافرين من أصحاب الهمم بالمرافق المتاحة لهم ومساعدتهم وذويهم على التأقلم مع بيئة المطار.

كما تتعاون مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في مجتمع oneDXB في المطار - بما في ذلك طيران الإمارات، وفلاي دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، ودناتا، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة تاكسي دبي، وسوق دبي الحرة، وهيئة الصحة بدبي - لضمان تعزيز تجربة السفر الميسّر في كل مرحلة من مراحل رحلة الضيوف.

واعتماداً للجهود المبذولة، حصل المطار على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد من مركز دبي للتوحد، وصُنّف ضمن أفضل خمسة مطارات عالمياً حاصلة على اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من المجلس الدولي للمطارات.

وحصل مطار دبي أيضاً على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، وساهم في تحقيق إنجاز دبي اعتمادها كأول وجهة صديقة للتوحد في نصف الكرة الشرقي.