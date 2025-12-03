1000 سباح وسباحة في دولية أبوظبي 12 ديسمبر الجاري

أبوظبي في 3 ديسمبر/ وام/ اعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن مشاركة 1000 سباح وسباحة من أكثر من 60 ناديا وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها في منافسات بطولة أبوظبي الدولية للسباحة، من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد.

جاء ذلك بعدما أغلق النادي اليوم باب التسجيل في البطولة التي تقام بمشاركة عدد قياسي من السباحين والسباحات.

وتقام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات المائية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتأكدت مشاركة سباحين وسباحات من استراليا، وسنغافورة، وكازاخستان، وأوزباكستان، والكويت، وقطر، ومصر، وقيرغيزستان، ومدغشقر.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات المائية أن النسخة الحالية ستقام وفق أعلى المعايير الدولية، مع توفير بيئة مثالية للمنتخبات والفرق المشاركة، بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية.