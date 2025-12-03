" شمس " ترسخ مكانتها الرائدة في الصناعات الإبداعية والإعلامية بالدولة

الشارقة في 3 ديسمبر/ وام / واصلت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" خلال 2025 ترسيخ مكانتها كمركز رائد في دعم الصناعات الإبداعية والإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة وشهد العام مؤشرات نمو ملحوظة على مستوى عدد الشركات المسجلة وفرص العمل التي أوجدتها إلى جانب التقدّم النوعي في مشاريعها الاستراتيجية وعلى رأسها مشروع "استديوهات شمس ".

وبلغ عدد الشركات الإعلامية المسجّلة في "شمس" حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 7 آلاف شركة ما يعكس جاذبية المدينة كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والمبدعين في مجالات الإعلام والترفيه والتقنيات الحديثة ويعود هذا النمو إلى منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها المدينة والتي تجمع بين مرونة بيئة الأعمال وسهولة إجراءات الترخيص وتنوع فرص الاستثمار.

ومنذ تأسيسها عام 2017 ساهمت "شمس" في خلق أكثر من 10 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر الشركات العاملة في المدينة ومقدمي الخدمات المرتبطين بها وهذا الدور عزز من مكانة "شمس" كأحد المحركات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الإبداعي في إمارة الشارقة وعكس مساهمتها الفعلية في تطوير قطاعات الإعلام والابتكار.

ووضعت "شمس" تطوير الكفاءات الإبداعية في صميم استراتيجيتها حيث استفاد أكثر من 5 آلاف شاب وشابة من برامج التدريب وورش العمل التي نظمتها المدينة في مجالات الإنتاج الإعلامي وصناعة المحتوى الرقمي والبودكاست وتقنيات ما بعد الإنتاج وتستهدف البرامج تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية تعزز حضورهم في سوق الإعلام المحلي والإقليمي.

ويُعد مشروع "استديوهات شمس" أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها المدينة حالياً فبعد الانتهاء من التصاميم الهندسية للمشروع خلال عام 2025 تستعد "شمس" لبدء أعمال البناء مطلع عام 2026 ويهدف المشروع إلى إنشاء وجهة إنتاجية متكاملة للأفلام والدراما والمحتوى الإبداعي بما يسهم في تحويل الشارقة إلى مركز محوري لصناعة الإعلام والسينما في المنطقة.

وأكد سعادة راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن النتائج التي تحققت خلال العام الجاري تعكس نجاح المدينة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في مشاريعها الكبرى مؤكدا مواصلة العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء بيئة إنتاجية متكاملة تدعم المواهب وتجذب الاستثمارات النوعية وتعزز مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد في صناعة الإعلام والترفيه.

وتستمر "شمس" في أداء دورها الحيوي كمنصة تحتضن الإبداع والمشروعات الإعلامية وريادة الأعمال ومع النمو المتزايد في أعداد الشركات والمواهب الشابة والتقدم المستمر في مشاريعها الاستراتيجية وتتجه المدينة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للابتكار والإنتاج الإعلامي.