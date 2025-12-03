"مالية الشارقة" تعزز خيارات الدفع الحكومية

الشارقة في 3 ديسمبر/ وام / أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، عن تفعيل خدمة تقسيم المدفوعات عبر شركة "تمارا" إلى 4 أشهر بما يوفر للمتعاملين خيارًا ماليًا مرنًا يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين جودة التجربة الحكومية دون تحميلهم أي تكاليف إضافية أو إجراءات معقدة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدائرة لتطوير المنظومة المالية الحكومية وتسريع رحلة التحول الرقمي وامتدادًا لنهجها في إتاحة بدائل دفع ذكية ومبتكرة لجميع فئات المتعاملين، إضافةً إلى تعزيز مرونة إنجاز الرسوم والمعاملات الحكومية بما يواكب احتياجات المجتمع ويوازي أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا المالية.

جاء الإعلان عن الخطوة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة نظمته الدائرة اليوم بمقرها بحضور سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة وعدد من مسؤوليها وممثلي شركة "تمارا".

وأكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن تفعيل خدمة التقسيم إلى دفعات عبر "تمارا" يُعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدائرة في وضع المتعامل في قلب عملية التطوير وتوفير حلول مالية مستدامة تدعم استمرارية الخدمات الحكومية مشيرة إلى ان شراكتنا مع " تمارا " تأتي ضمن نهج متكامل يعزز سهولة الدفع ويخفف الأعباء المالية على المتعاملين بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة نحو حلول مالية ذكية ومستدامة وقد حرصنا على تطوير خيارات تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للجمهور وتمنحهم القدرة على إدارة التزاماتهم دون تعطيل معاملاتهم أو تأجيلها مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والحوكمة".