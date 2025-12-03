برنامج عجمان للتميز يطلق مبادرة بيئية مجتمعية للتشجير

عجمان في 3 ديسمبر/ وام/ أطلق برنامج عجمان للتميز، مبادرة مجتمعية لتشجير الأحياء، في خطوة تهدف لتعزيز الاستدامة البيئية و تشجيع أفراد المجتمع على التشجير وزيادة الرقعة الخضراءوالمشاركة الفعالة في تحسين البيئة العامة.

وتسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالتميز من خلال تسليط الضوء على المبادرات البيئية الإيجابية، وتعزيز روح الانتماء والمبادرة الفردية، وترسيخ قيم التميز المؤسسي والمجتمعي في التعامل مع البيئة والمساحات العامة.

وأكد البرنامج أن المبادرة تأتي استمراراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وإشراك المجتمع كشريك رئيسي في تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في الإمارة .