رئيس الدولة يستقبل مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأمازون

أبوظبي في 3 ديسمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جيف بيزوس مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أمازون".

وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي - إلى أهمية تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها لمصلحة التنمية وتحسين جودة الحياة وخدمة البشرية وتقدمها وازدهارها.

وأشاد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أمازون" برؤية دولة الإمارات ونهجها في تبني تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان والتنمية.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعدد من المسؤولين.