جامعة الشارقة ودائرة عجمان الرقمية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي

الشارقة في 3 ديسمبر/وام/ وقعت جامعة الشارقة ودائرة عجمان الرقمية، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر الجامعة.

ووقّع المذكرة سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، بحضور سعادة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والدكتور عباس عميرة، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد مدير الجامعة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تعزيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاع الأكاديمي والجهات الحكومية يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التقنية، ودعم بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

من جانبها، أكدت سعادة مدير عام دائرة عجمان الرقمية أهمية الشراكة مع جامعة الشارقة، لما لها من دور محوري في تطوير منظومة البحث العلمي، مشيرة إلى حرص الدائرة على توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع الحكومي للتحولات الرقمية المستقبلية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ مشاريع تقنية مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، إضافة إلى توفير فرص تدريب عملي لطلبة كلية الحوسبة والمعلوماتية، وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة تهدف إلى دعم الابتكار وتطوير حلول رقمية تعزز كفاءة الخدمات الحكومية.