بدء التصاميم الهندسية النهائية لأول مصفاة مخصصة لإنتاج البنزين عالي الجودة في الفجيرة

الفجيرة في 3 ديسمبر /وام/ أعلنت شركة الخليج للملاحة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيع شركتها التابعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز اتفاقية مع شركة PEG لإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع تطوير النفثا لإنتاج بنزين بمعايير Euro 5 في إمارة الفجيرة.

ويمثّل المشروع محطة استراتيجية جديدة تعزّز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع التكرير وتجارة المشتقات النفطية. وتشكل المرحلة الأولى، بطاقة تقديرية تبلغ 15 ألف برميل يومياً، انطلاقة لمرفق تكرير متخصص يعتمد تقنيات متقدمة لرفع كفاءة معالجة النفثا وإنتاج بنزين بمعايير Euro 5، بما يتماشى مع الطلبين الإقليمي والدولي على المنتجات ذات الجودة العالية.

وقال المهندس سيف الهزايمة، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز: "تأتي هذه الاتفاقية كخطوة محورية في دعم انتقال بروج إلى مرحلة جديدة من النمو عبر دخول مجال التكرير المتخصص، بما يعزّز نموذج أعمال الشركة ويوسّع حضورها في سلسلة القيمة الهيدروكربونية. كما يؤكد المشروع دور الإمارات المتصاعد كقائد إقليمي في قطاع الطاقة، ويعكس التزامنا بتطوير منشآت تكرير عالية الكفاءة والجودة. وتشكل مصفاة البنزين الجديدة في إمارة الفجيرة إضافة نوعية للمنظومة الوطنية للطاقة".

وأكدت بروج للاستثمارات البترولية والغاز، التابعة لشركة الخليج للملاحة، أن المصفاة في إمارة الفجيرة ستدعم توجهات الدولة في توسيع الصناعات البترولية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، إلى جانب توفير فرص تطوير للكوادر الوطنية في مجالات التكرير والتشغيل والصيانة.

وأشارت الشركة إلى أن أحد أهدافها الرئيسية هو تعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين، وفي الوقت ذاته توفير أفضل حلول البنية التحتية للطاقة لعملائها، من خلال مشاريع عملية تستجيب للنمو المستمر في الطلب وتضمن كفاءة التشغيل.