انطلاق دوري موانئ دبي للكريكيت بمشاركة 6 فرق

دبي في 3 ديسمبر /وام/انطلق أمس، الموسم الرابع من دوري موانئ دبي العالمية للكريكيت في استاد دبي الدولي، وسط أجواء كرنفالية احتفالية تزامنت مع عيد الاتحاد الـ54 للإمارات.

وجمعت المباراة الأولى بين حامل اللقب فريق دبي كابيتلز وفريق ديزرت فايبرز، الذي نجح في الفوز بفارق 4 ويكيتات، معوضاً خسارته في نهائي النسخة الماضية.

وتستمر منافسات البطولة في دبي وأبوظبي والشارقة حتى 4 يناير المقبل، بمشاركة 6 فرق محترفة هي: الخليج جاينتس، وأبوظبي نايتس، ودبي كابيتلز، وديزرت فايبرز، وإم آي الإمارات، والشارقة واريورز.