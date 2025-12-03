"جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" تحتفي بعيد الاتحاد في جناحها بمهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 3 ديسمبر/ وام/ شهد جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد احتفالات وطنية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، وسط مشاركة لافتة من الزوار والأسر في أجواء عكست روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

بدأ الحفل الرسمي، الذي أقيم مساء أمس بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، فيما توشح المشاركون والزوار بعلم الدولة الذي بدا حاضرا في مختلف أركان الجناح.

وقال الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في كلمته الافتتاحية للحفل، إننا سعداء بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وأضاف أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تجمع بين الشغف بالأرض والالتزام بالأمن الغذائي وروح الابتكار التي تقوم عليها نهضة دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في جناح الجائزة يحمل دلالات مهمة، إذ يعكس دعم قيادتنا الرشيدة للقطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية باعتبارهما من روافد الأمن الغذائي الوطني ومحورا أساسيا في منظومة التنمية المستدامة.

وشهد الحفل عرضا مرئيا رسميا بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، تحت عنوان "بالمعزة نفتخر بك يا وطن"، جسد مسيرة العطاء والإنجاز التي تزخر بها دولة الإمارات.

كما ألقى الشاعر عادل طويرش قصيدة خاصة بهذه المناسبة الوطنية، وتلا ذلك تقديم فقرة العيالة والعرضة الشعبية التي تعكس التراث الإماراتي الأصيل.

وتضمن الحفل فقرات تراثية ومسابقات ثقافية تناولت أسئلة متنوعة عن تاريخ دولة الإمارات ومعالمها وقيمها الوطنية، إضافة إلى سحوبات وجوائز لإضفاء أجواء من التفاعل والبهجة بين الحضور.

واختتمت الفعاليات وسط حضور لافت وتفاعل كبير، في تأكيد على دور الجائزة كمحرك رئيسي لنشر المعرفة الزراعية والاحتفاء بقيم الاتحاد وترسيخ الهوية الوطنية في مختلف المحافل.