معرض الشارقة العقاري " إيكرس " ينطلق في يناير المقبل

الشارقة في 3 ديسمبر / وام / يقام، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، من 21 حتى 24 يناير المقبل، معرضُ الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة و"ليدر" لتنظيم المعارض، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك في المعرض نخبةٌ من أبرز المطورين العقاريين وشركات التطوير والاستثمار العقاري والتنمية السياحية من مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة، إلى جانب البنوك وشركات التمويل العقاري والوسطاء العقاريين.

ومن المتوقع أن يسجّل المعرض، الذي يقام على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع، حضوراً لافتاً من المعنيين بالشأن العقاري والباحثين عن الفرص العقارية والاستثمارية من مختلف الجنسيات، وذلك للتعرّف على أحدث توجهات السوق العقاري، واكتشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة، والعروض الحصرية والتنافسية التي تقدّمها الشركات العارضة، خاصةً مع الحوافز والتسهيلات التي توفرها حكومة إمارة الشارقة للمطورين والراغبين في التملّك والاستثمار. وستشهد هذه الدورة الكشف عن عدد من المشاريع الحديثة والنوعية التي تُطلَق لأول مرة من خلال المعرض.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، بتخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية المنفّذة خلال المعرض، بحيث تصبح رسوم البيع 0.5٪ على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1٪، ورسوم شراء بنظام التملّك للجنسيات الأخرى 2٪، ورسوم الشراء بنظام الانتفاع للجنسيات الأخرى 1٪، يُعد خطوة نوعية تعكس جهود الإمارة في تحقيق أهدافها الطموحة بأن تكون إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري المستدام.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز نجاح الحدث من خلال تحفيز المطورين العقاريين على طرح مشاريع نوعية، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف الجنسيات.

وأشاد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بقرار المجلس التنفيذي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس النهج الاستباقي للإمارة في دعم القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن اعتماد رسوم ميسّرة خلال المعرض يمثل دفعة قوية لحركة التداول العقاري في الإمارة، وزيادة حجم مبيعات المعرض، وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الشارقة الذي يشهد نمواً متواصلاً وتطوراً نوعياً، مؤكداً ثقته في أن هذه المبادرة ستنعكس إيجاباً على نتائج معرض "إيكرس 2026"، وستدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، انسجاماً مع تطلعات الإمارة نحو تعزيز التنمية الشاملة وترسيخ مكانتها كمدينة نابضة بالحياة وجاذبة للعيش والاستثمار.

من جانبه، أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن القرار يعكس حرص الإمارة على مواصلة دعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين من مختلف الجنسيات، ويمثل خطوة نوعية من شأنها زيادة حجم المبيعات واستقطاب مستثمرين جدد في القطاع العقاري في الشارقة، إلى جانب تعزيز نجاحات المعرض وترسيخ مكانته كأحد أهم الأحداث العقارية المتخصصة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

ولا سيما في ظل ما حققه في نسخته لعام 2025 من صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليارات درهم، بزيادة تجاوزت 207% مقارنة بنسخة عام 2024، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 110 عارضين من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المحلية والإقليمية.

وقال سعادة سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، إن القرار يعكس الرؤية الاستشرافية النيرة للقيادة الحكيمة في تعزيز نمو القطاع العقاري وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يرسّخ الجاذبية الاستثمارية للإمارة.

وأشار إلى أن السوق العقاري يشهد تحولاً نحو مزيد من التنافسية وتنامي الطلب على المشاريع العقارية النوعية، ومن شأن الإعفاءات والتسهيلات أن توفر بيئة نموذجية لتسريع وتيرة الصفقات وزيادة حجم التداولات العقارية، مؤكداً أن القرار لا ينعكس فقط على المشاركين في المعرض، بل يمتد تأثيره إلى الدورة الاقتصادية بشكل عام من خلال جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال على الدخول إلى السوق بثقة أكبر.

من جانبه، ثمّن نواف محمد عبيد، الرئيس التنفيذي لمعرض "الشارقة العقاري – إيكرس"، قرار المجلس التنفيذي، مؤكداً أنه يشكّل خطوة استراتيجية تُسهم في ترسيخ نجاحات المعرض وتعزيز القيمة المضافة التي يقدمها للمستثمرين والعارضين على حد سواء.

كما يمثل دعماً مباشراً للشركات التي تتطلع إلى توسيع حضورها وتسريع عمليات البيع والشراء، حيث يتيح للعارضين تقديم عروض أكثر تنافسية ومرونة، ويحفّز المستثمرين على اتخاذ قرار الشراء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مخرجات المعرض ومؤشرات السوق في آن واحد.

وأضاف أن المعرض نجح خلال دوراته الماضية في كسب ثقة المطورين العقاريين، وهو ما انعكس هذا العام على حجز كامل مساحة المعرض قبل شهرين من انطلاقه.