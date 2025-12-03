الزياني : المواطن الخليجي يعتز بمنظومة مجلس التعاون المتماسكة التي تخدمه وتدرس احتياجاته وتطلعاته

المنامة في 3 ديسمبر / وام / أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين أن المواطن الخليجي يعتز بمنظومة مجلس التعاون المتماسكة التي تخدمه وتدرس احتياجاته وتطلعاته في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، موضحاً أن دول المجلس تسعى إلى تحقيق بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في ختام أعمال القمة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، و شارك فيه إلى جانب الزياني ، معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سلّطا الضوء على مخرجات القمة.

و أشار وزير خارجية البحرين إلى أن الدعوات الخليجية للسلام بدأت تجد صدى دولياً، مستشهداً باستجابة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام في غزة والانخراط في جهود حل الأزمة السودانية، إلى جانب الجهود الإنسانية الواضحة التي تبذلها دول المجلس.

وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي المشترك، صرّح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن دول المجلس قطعت شوطاً متميزاً في إنشاء قبة دفاعية مشتركة بالشراكة مع حلفائها الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن العمل يسير في المسار الصحيح، وسيتم الإعلان عن جاهزيتها في الوقت المناسب. ونوّه إلى التمارين العسكرية المشتركة المخطط لها، بما في ذلك تمرين بحري خليجي، وتمرين مشترك كبير لكافة القوات في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع عام 2027.

وفي سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، رحّب وزير الخارجية البحريني بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمشاركة في القمة، والتي جاءت لتعزّز رغبة الدول الأوروبية في توطيد وتعميق العلاقة مع مجلس التعاون. وأكد أن البحرين تسعى لرفع هذه العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والأمنية والدفاعية والتقنية والثقافية والتعليمية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية والتبادل التجاري مع إيطاليا يشهدان نمواً متميزاً.

كما أكد الزياني أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وجّه بوضع أولويات واضحة لعمل دولة الرئاسة خلال دورتها الحالية، والتي تم اعتمادها ومباركتها من قبل المجلس الأعلى، موضحاً أن هذه الأولويات تهدف إلى توحيد الجهود وتكثيفها وتركيزها في مختلف المجالات لخدمة المواطن الخليجي. وأشار إلى وجود آلية جديدة مقترحة لتحديد أولويات لكل دولة رئاسة في بداية دورة القمة.

وحول القضايا الإقليمية، أكد معاليه دعم دول المجلس للجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضي اليمن وسيادتها، انطلاقاً من المبادرة الخليجية.

وبشأن العلاقات مع إيران، صرّح وزير الخارجية البحريني بأن إيران دولة جارة، وأن مملكة البحرين لن تكون عقبة أمام عودة العلاقات الطبيعية معها، مؤكداً وجود تواصل قائم، ومتمنياً كل السلام والاستقرار لإيران وشعبها.