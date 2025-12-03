متحف زايد الوطني يفتح أبوابه للزوار ويقدم برنامجا حافلا بالأنشطة الثقافية

أبوظبي في 3 ديسمبر / وام / افتتح متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أبوابه أمام الزوار، في قلب المنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي.

ويستقبل متحف زايد الوطني زواره للمشاركة في برنامج حافل بالعروض وورش العمل والأنشطة الثقافية المتنوعة، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، تحت شعار "جذور راسخة وإرث حي".

ويحتفي البرنامج، الذي يجمع بين الموسيقى والفنون الشعبية والسرد، بتراث دولة الإمارات وإرثها الثقافي في المساحات الداخلية والخارجية للمتحف، ويقدم عروضاً تراثية لفنون الرزفة والنعاشات، وتجربة القهوة الإماراتية من تصميم "بيت القهوة"، مصحوبة بفن التغرودة الغنائي، إلى جانب أهازيج النهمة الساحلية وفن الندبة الجبلية، وفعاليات شعرية وموسيقية.

وتتيح الورش للزوار فرصة استكشاف الحِرف والفنون التقليدية المستوحاة من سردية المتحف ومقتنياته، إلى جانب جولات في المتحف تتطلب حجزاً مسبقاً.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إن متحف زايد الوطني بصفته المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يروي قصة هذه الأرض وشعبها، ويجسد المتحف القوة الجامعة للثقافة، بوصفه فضاء يتيح للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء أن يروا أنفسهم في مرآة حكاية شعبنا وأرضنا، وهو نقطة التقاء بين التراث والحداثة، تسهم في تشكيل فهمنا للسرد الثقافي المتطور للدولة وإبراز ملامحه المتجددة.

وأضاف ان المتحف بصفته مركزاً عالمياً للبحث والتعلم، سيُلهم ويُعد الجيل المقبل من القيّمين والمؤرخين والمختصين الإماراتيين في حفظ التراث، بما يُمكّن دولتنا من تعزيز دورها في إنتاج المعرفة والإسهام في الخطاب الثقافي العالمي.

و يصطحب متحف زايد الوطني زواره في رحلة عبر تاريخ دولة الإمارات، بدءاً من أقدم دلائل الوجود البشري، وصولاً إلى الحضارات التي أسهمت في تشكيل ثقافتها وهويتها، مع التركيز على جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في قيام الاتحاد، ويسرد القيم والطموحات التي شكلت دعائم بناء الدولة.

ويعد المتحف جسراً ثقافياً يبرز التاريخ والثقافة والتراث المشترك بين الإمارات السبع.