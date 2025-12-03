الاتحاد الأوروبي يعيد صياغة "عقيدته الاقتصادية"

بروكسل في 3 ديسمبر / وام / أعلنت المفوضية الأوروبية عن "حزمة الأمن الاقتصادي"، التي تمثل إعادة صياغة للأدوات والخطط القائمة المتعلقة بالتجارة والمواد الخام الحيوية.

ومن خلال ما يسمى بـ"عقيدة الأمن الاقتصادي" وخطة العمل الجديدة لإعادة تأهيل الاتحاد الأوروبي، أعادت المفوضية صياغة العديد من الاستراتيجيات السابقة.

وحددت المفوضية ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في التحول إلى عقلية أكثر استباقية وتوقعاً، وتحديد كيفية استخدام الاتحاد الأوروبي للأدوات التي يمتلكها بأكثر الطرق فعالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الاقتصادي للمفوضية لعام 2023.

وتشمل "حزمة الأمن الاقتصادي" مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المخاطر الكبرى، سواء من خلال دعم القطاعات الصناعية عالية الخطورة، أو حماية البيانات الحساسة، أو منع التعرض للاضطرابات في البنية التحتية الحيوية للاتحاد الأوروبي والأمن السيبراني. كما تم التركيز على إعادة التدوير كجزء من الحلول التي ستساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على استيراد المواد الخام الحيوية، وهو توجه سبق الترويج له في قانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي.