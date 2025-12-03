قرعة كأس رئيس الدولة للخيول العربية تقام غدا في أبوظبي

أبوظبي في 3 ديسمبر/ وام/ تستضيف صالة الخيالة بمضمار نادي أبوظبي للفروسية غداً مراسم قرعة الشوط الرئيسي للنسخة الـ 33 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى 2025، والمقررة السبت المقبل.

وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، وتحظى باهتمام كبير من الملاك والمدربين والفرسان، نظراً ، لأنها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات المتوسطة أفضلية انطلاقة مريحة لاتخاذ موقع مميز بجانب السياج، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة من السياج الداخلي.

ويبلغ مجموع جوائز أمسية كأس رئيس الدولة المؤلفة من 7 أشواط، 10.8 مليون درهم، منها 8 ملايين درهم للشوط الرئيسي لمسافة 2200 متر، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة.