‎انطلاق مهرجان "قرية المطاعم" في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 3 ديسمبر /وام/ انطلقت اليوم فعاليات الموسم السابع من مهرجان "قرية المطاعم"، المقام على الواجهة البحرية لمركز "منار مول" في إمارة رأس الخيمة، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

ينظّم المهرجان بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ليشكّل منصة مهمة لروّاد الأعمال المحليين في قطاع الضيافة والأغذية لعرض مشروعاتهم وأطباقهم أمام جمهور واسع من الزوار.

و تلعب مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب دوراً محورياً في تمكين الشباب الإماراتي وتحفيز روح المبادرة لديهم، وتعمل على توفير الدعم الكافي لتحويل أفكار الشباب إلى مشاريع واقعية ومشغّلة.

وتقدّم المؤسسة مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل الإرشاد والتوجيه الإداري والمالي، وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع، إلى جانب إتاحة الفرص للمشاركات في الفعاليات والمعارض الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز حضور المشاريع الناشئة داخل السوق المحلي ورفع تنافسيتها.