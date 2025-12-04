مهرجان الوثبة للعسل ينطلق غدا في أبوظبي لدعم المنتجين المحليين

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام / تنطلق غدا فعاليات مهرجان الوثبة للعسل، والذي يقام ضمن المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، بمشاركة نخبة من النحالين ومنتجي العسل من مختلف إمارات الدولة، وسط أجواء تنافسية تهدف إلى إبراز جودة العسل المحلي وتعزيز معايير الإنتاج في قطاع تربية النحل.

ويستقطب المهرجان 42 مشاركا من المنتجين المحليين لعرض وتسويق منتجاتهم من العسل وحبوب اللقاح و"العكبر" لزوار المهرجان من مختلف الجنسيات.

ويهدف المهرجان إلى دعم مربي النحل ومنتجي العسل المحليين، وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

كما يشهد المهرجان لأول مرة مشاركة جمعية النحالين في الدولة، بهدف تسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات الدورة الخمسين من الكونغرس الدولي لجمعيات تربية النحل "أبيمونديا" المقرر عقده عام 2027 في دبي، وذلك للمرة الأولى في العالم العربي.

ويعد "كونغرس أبيمونديا" مؤتمرا دوليا يعقد بصفة دورية لجمعيات تربية النحل من حول العالم، لمشاركة المعرفة وتعزيز البحث ودعم تربية النحل المستدامة.

ويتضمن مهرجان الوثبة للعسل تنظيم 8 مسابقات مصاحبة بإجمالي جوائز يبلغ 622 ألف درهم، وتشمل مسابقة أفضل شمع عسل (28 متسابقا)، ومسابقة أفضل منتج حبوب اللقاح (21 متسابقا)، وأفضل عسل متبلور (31 متسابقا)، وأفضل قرص شمع عسل (28 متسابقا)، وأفضل قرص شمع عسل سدر – النحل البري (13 متسابقا)، وأفضل قرص شمع عسل سمر (11 متسابقا)، وأفضل عسل السدر السائل (64 متسابقا)، وأفضل عسل السمر السائل (53 متسابقا)، وبإجمالي 249 مشاركا في مختلف المسابقات.

وتتولى لجنة مختصة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تقييم العينات المقدمة، حيث تجرى فحوص مخبرية دقيقة للتحقق من جودة العسل وفق معايير تشمل الخلو من الشوائب والمواد الغريبة وبقايا الشمع والعيوب والتبلور، وأن يكون العسل متجانسا ولونه طبيعيا، بالإضافة إلى الخلو من الفقاعات الهوائية والالتزام بالمعايير الوطنية المعتمدة.

وقال المهندس منصور السعيدي رئيس مهرجان الوثبة للعسل، إن المهرجان أصبح منصة وطنية رائدة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم قطاع النحل والعسل، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي ، ونحن ماضون في ترسيخ مكانة الإمارات مركزا إقليميا لتطوير صناعات العسل، وتحفيز الإنتاج القائم على الابتكار والجودة، بما يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق أمن غذائي مستدام.

وأضاف أن المهرجان يشهد هذا العام توسعا ملحوظا في عدد المشاركات ونوعية المنتجات المعروضة، إضافة إلى مضاعفة قيمة الجوائز وإطلاق مسابقة جديدة تعكس حرص الجائزة على تشجيع الابتكار ورفع جودة مخرجات قطاع العسل في الدولة، كما نسعى من خلال النسخة الحالية إلى تعزيز ثقة المستهلك بالعسل المحلي عبر تطبيق أعلى معايير الفحص والاعتماد.

وأوضح أن التعاون الوثيق بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركائها يتيح بيئة تنافسية عادلة تدعم النحالين وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للتطوير والنمو، مؤكدا الاستمرار في دعم المنتجين المحليين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق بكفاءة أكبر، بما يرسخ دور المهرجان كرافد مهم للقطاع الزراعي والغذائي في دولة الإمارات.

ودعا المهندس منصور السعيدي مربي النحل في مختلف إمارات الدولة إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة الرئيسية لفئة مربي النحل، مؤكداً أن هذه الجائزة تمثل فرصة مهمة لإبراز جهود المربين ونقل تجاربهم الناجحة بما يسهم في تطوير منظومة إنتاج العسل المحلي وتعزيز تنافسيته.

وأكد أهمية الإسراع في التسجيل قبل إغلاق باب المشاركة في 15 ديسمبر، موضحا أن الجائزة هذا العام تتميز بتوسع فئاتها وارتفاع قيمة جوائزها، مما يعزز من المنافسة ويمنح المربين الفرصة لإظهار مهاراتهم في تبني أفضل الممارسات، وتحسين جودة إنتاجهم وفق المعايير التي تعتمدها الجائزة، لافتا إلى أن المشاركة تشكل فرصة مثالية للمربين لتبادل الخبرات وتعزيز جودة إنتاجهم وتوفير قنوات تسويقية أكبر لهم.

ويتضمن مهرجان الوثبة للعسل على مدار أيام انعقاده، تنظيم فعاليات توعوية وترفيهية للأطفال، تتيح لهم التعرف على مراحل إنتاج العسل، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جودة الإنتاج المحلي.