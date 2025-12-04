"مِراس" تضيف 210 وحدات سكنية ومدرسة لمشروع "ند الشبا جاردنز"

دبي في 4 ديسمبر/ وام/ أعلنت شركة "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلة الحادية عشرة من مشروع "ند الشبا جاردنز"، لتمثل المجموعة الأخيرة من المجمع السكني، والتي تضم 210 فيلات ومنازل تاون هاوس جديدة بالإضافة إلى مدرسة حديثة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة للعقارات"، إن مشروع ’ند الشبا جاردنز‘ يجسد رؤية ’مِراس‘ في تطوير أحياء سكنية استثنائية ترتقي بجودة الحياة وتدعم النمو الحضري للإمارة، وفي كل مرحلة جديدة من المشروع، نواصل تطوير المخطط الرئيسي الأشمل لبناء مجمّعات مستدامة تجمع الناس معاً ضمن بيئة متكاملة تعكس التزام ’دبي القابضة للعقارات‘ برسم ملامح مستقبل المدينة.