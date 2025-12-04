"راكز" تختتم جولة ترويجية في الهند

رأس الخيمة في 4 ديسمبر/ وام/ اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، جولة ترويجية واسعة النطاق في الهند بقيادة رامي جلاد الرئيس التنفيذي للمجموعة، شملت مدن بوني وتشيناي وبنغالور ونيودلهي.

وجمعت الفعالية أكثر من 200 شركة هندية عاملة في قطاعات إستراتيجية مختلفة، وجسدت التزام "راكز" بتعزيز التعاون التجاري في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، بجانب المشاركة في النسخة السابعة من معرض الهند الصناعي والتي تضمنـت محطتين بارزتين شملت توقيع مذكرة تفاهم بالغة الأهمية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وختام مبادرة سلسلة الشركات الناشئة "الإماراتية–الهندية" الأولى من نوعها.

وجرى تنظيم الجولة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وبدعم من أبرز الغرف التجارية في تشيناي، بما في ذلك غرف تجارة تاميل وأندرا وهندوستان وجمعية كل الهند للصناعات، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين "راكز" وكبار الصناعيين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الباحثين عن فرص للتوسع العالمي.

وركزت النقاشات على مزايا إمارة رأس الخيمة الصناعية التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، وفرص إقامة مشاريع مشتركة، والتعاون التقني، ودخول أسواق جديدة عبر دولة الإمارات.

وشهدت الزيارة إلى نيودلهي توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية وقعها رامي جلاد ومناب ماجومدار مستشار أول في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، والتي تؤكد على طموحهما في تبادل المعرفة، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتشجيع الزيارات المتبادلة للوفود، وتوفير منصات جديدة لمشاركة الشركات الهندية في المبادرات المدرجة تحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ، فيما تم التوقيع خلال جلسة نقاشية جمعت قادة من قطاعات التصنيع والهندسة والكيماويات ومواد البناء وغيرها، لبحث فرص الاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

وانتهت الجولة باختتام سلسلة الشركات الناشئة "الإماراتية–الهندية" وهي مبادرة رائدة ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، وتهدف إلى اكتشاف الشركات الهندية المبتكرة، ودعم توسعها العالمي.

وتم خلال حفل الختام الذي أقيم في نيودلهي، استعراض مجموعة متميزة من الشركات البارزة من بينها شركة بايورفوم من حيدر آباد والمختصة في إنتاج حلول تغليف مستدامة والتي توفر بدائل قابلة للتحلل والمركبات البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة عبر مزيج حيوي مبتكر، وبصفتها إحدى الشركات الفائزة في المبادرة، ستحصل بايورفورم على دعم مباشر من "راكز" لتوسعة نطاق عملياتها وتسريع نموها الدولي من خلال منظومة الأعمال التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة.

وقال جلاد، إن الهند تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية نشاطا في العالم، لافتا إلى أن اللقاءات التي عقدتها "راكز" في بوني وتشيناي ونيودلهي، تؤكد وجود اهتمام كبير من الشركات الهندية بالتوسع في دولة الإمارات، حيث تتيح إمارة رأس الخيمة لهذه الشركات منصة ديناميكية وفعّالة من حيث التكلفة للنمو.

وأضاف أن هذه الجهود تعكس الحرص على تعزيز الشراكة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، لافتا إلى النجاح الكبير لسلسلة الشركات الناشئة والذي يرسخ الالتزام المشترك بدعم الابتكار وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون طويل الأمد في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتشكل الجولة الترويجية إلى جانب توقيع مذكرة التفاهم وختام سلسلة الشركات الناشئة، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والهند، كما تساهم في ترسيخ مكانة "راكز" بوابة إستراتيجية للشركات الهندية الراغبة في التوسع في المنطقة وخارجها.