أبوظبي تطلق النسخة الأولى من "مهرجان الصحة" لإرساء ثقافة الحياة الصحية

أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الصحة في الإمارة، في خطوة تُعد من أوائل المبادرات الداعمة لـ " إستراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي"، والتي تهدف إلى وضع مسار موحّد عبر مختلف القطاعات لجعل تبنّي أسلوب حياة صحي أكثر سهولة وإتاحة وقرباً من جميع أفراد المجتمع.

وستُقام فعاليات المهرجان عبر ثلاثة عطلات نهاية أسبوع متتالية في مناطق مختلفة من الإمارة، حيث تُنظَّم الفعاليات من 12 وحتى 16 ديسمبر الجاري في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ومن 19 وحتى 21 ديسمبر في حديقة مدينة زايد بالظفرة، على أن تختتم الفعاليات في حديقة الجاهلي بمدينة العين وتقام خلال الفترة من 26 وحتى 28 ديسمبر ، بما يعزز وصول المهرجان إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان في مختلف المناطق.

يشارك في المهرجان نخبة من الشركاء الإستراتيجيين، من بينهم "بيور هيلث" و"سكينة"، ودائرة البلديات والنقل، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومدن وجزيرة الحديريات، ومزارع العين، ومجموعة أغذية، ومعهد برجيل للأورام، وشركة نستله، وشركة أسترازينيكا.

كما يشارك في المهرجان "ألعاب الماسترز أبوظبي"، كشريك مجتمعي رسمي، وشبكة أبوظبي للإعلام كشريك الإعلام الرسمي.

ويتيح المهرجان للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة من بينها تحديات الحركة، وورش التثقيف الغذائي، وتجارب الطهي الصحي، واستشارات العافية، والتجارب الرقمية التفاعلية، وجلسات اللياقة البدنية، والألعاب العائلية، إضافة إلى منصة مركزية مخصصة لعرض مساهمات الشركاء.

ويعكس "مهرجان الصحة" رؤية أبوظبي لتبني نهج وقائي يركز على تعزيز مستويات الصحة في المجتمع، إذ يجمع تحت مظلته مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية، والتعليم، والرياضة، والقطاع الخاص.

ويؤكد هذا التعاون المشترك الالتزام الجماعي برفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقة اللازمة لجعل العافية من أهم أولوياتهم.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، إن المهرجان يمثّل فرصة عملية لتحويل أهداف الإستراتيجية إلى واقع يلامس حياة أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والمبادرات التي يقدمها.

وأضافت أن دائرة الصحة، عبر تنظيم مهرجان الصحة، تتطلع إلى منح الأفراد في إمارة أبوظبي الثقة والفرص التي يحتاجونها لجعل العافية ضمن أهم أولوياتهم اليومية، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثّل في تزويد العائلات بالأدوات العملية والتجارب الممتعة التي تلهمهم لاعتماد نمط حياة صحي.

وأكدت أن هذه الجهود تُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية مستقبلاً، بما ينسجم مع رؤية الإمارة لمستقبل صحي ومستدام.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن المهرجان صُمم بطريقة فريدة لتحويل مفهوم العافية إلى تجربة شيّقة وتفاعلية تلائم مختلف الفئات العمرية، موضحاً أن هذه الرؤية تأتي في إطار تعزيز دور الصحة العامة في حياة المجتمع اليومية.

وأشار إلى أن توحيد جهود الشركاء عبر مختلف القطاعات يتيح للمهرجان توفير مساحة مجتمعية حيوية تُشجّع السكان على التعلم والتواصل وتبنّي عادات بسيطة قادرة على تحسين جودة حياتهم.

وأضاف أن المبادرة تجسّد أولويات الصحة العامة في أبوظبي من خلال تحويلها إلى ممارسات يومية يسهل الالتزام بها، إلى جانب غرس عادات صحية طويلة الأمد تُسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الفردية.