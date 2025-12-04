عائشة الشحي من مختبرات دبي للمستقبل تفوز بجائزة عالمية في مجال العلوم

دبي في 4 ديسمبر/ وام/ فازت عائشة الشحي من "مختبرات دبي للمستقبل"، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، بجائزة برنامج لوريال-اليونسكو للمرأة في العلوم لعام 2025، والتي يتم تنظيمها سنوياً لتكريم نخبة من المواهب الشابة والواعدة وصاحبات الإنجازات العلمية البارزة في منطقة الشرق الأوسط.

وتركز هذه المبادرة العالمية المرموقة، على تعزيز دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، من خلال تكريم الباحثات وتمويل دراساتهن وأبحاثهن، ودعمهن لمواصلة النجاح في مختلف مراحل مسيرتهن المهنية.

وتم تنظيم حفل تكريم الفائزين بالجوائز، هذا العام في متحف المستقبل، وشهد تكريم 6 نساء من دول المنطقة تقديراً لجهودهن البارزة، وتم اختيارهن من قبل لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء.

ودعمت هذه المبادرة العالمية خلال الدورات الماضية أكثر من 4400 باحثة بارزة في أكثر من 140 دولة حول العالم منذ انطلاقها في عام 1998.

وعبرت عائشة الشحي عن سعادتها باختيارها ضمن قائمة الفائزين بجوائز هذا العام، مؤكدةً أن هذه المبادرة العالمية تمثل حافزاً ملهماً لمواصلة العلم والتعلم، وتسلط الضوء على المساهمة الفاعلة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتي تنعكس نتائجها على جودة حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم.

يذكر أن عائشة الشحي طالبة دكتوراه في الهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة، وباحثة في مجال الروبوتات في مختبرات دبي للمستقبل، حيث تعمل على تطوير أنظمة روبوتية متقدمة.

وقد بدأت رحلة عائشة في مجال الروبوتات خلال دراستها الجامعية، عندما أكملت فترة تدريب بحثي في معهد الروبوتات الحيوية في إيطاليا، ثم انضمت لاحقاً إلى مختبرات دبي للمستقبل كمتدربة خلال فترة دراستها للماجستير، حيث عملت على مشاريع روبوتية تطبيقية وهي تجربة ألهمتها في النهاية لمواصلة عملها كباحثة أثناء سعيها للحصول على درجة الدكتوراه.