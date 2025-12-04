مقر المؤثرين ومنصة "X" يطلقان "مختبر X لصناع المحتوى" لتمكينهم من إنتاج محتوى عالمي وهادف

دبي في 4 ديسمبر/ وام/ أطلق "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، ومنصة التواصل الاجتماعي العالمية "X"، "مختبر X لصناع المحتوى"، المبادرة الرائدة التي تهدف لتمكين صناع المحتوى من الموهوبين المبتدئين والمبدعين المحترفين عالميي المستوى، لإنتاج محتوى عالمي هادف ذي قيمة عالية.

ويوفر المختبر، برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وجلسات تعليمية ومحتوى حصرياً عالي الجودة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ويعزز دورها في تحفيز صناع المحتوى في المنطقة على المشاركة في إنتاج محتوى عالمي وهادف على منصة "X".

ويأتي إطلاق المختبر، ثمرة للشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين ومنصة "X"، لإنتاج محتوى أصيل وهادف والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، بهدف إنتاج محتوى عالمي هادف وموثوق وذي قيمة عالية.

وقالت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع ، إن إطلاق "مختبر X لصناع المحتوى"، يمثل خطوة إستراتيجية تؤكد أهمية الرؤية التي يقودها مقر المؤثرين لإحداث تحول في صناعة المحتوى في المنطقة، والارتقاء بها إلى مستويات عالية من حيث القيمة والاحترافية.

وأضافت أن الشراكة مع منصة "X" ونتائجها الإيجابية المتواصلة، تعتبر ترسيخاً لمنظومة متكاملة تهدف إلى رفع سقف جودة ومعايير المحتوى المنتج في المنطقة، ونحن نؤمن بأن المواهب والمبدعين العرب يمتلكون الإمكانية لتحقيق الريادة عالمياً، وتستحق الدعم اللازم لتمكينها من صياغة محتوى خاص ومؤثر.

وأضافت أن هذا المختبر سيقدم الأساس المعرفي والعملي اللازم لتحويل المبدعين إلى رواد أعمال رقميين، منتجين لمحتوى هادف ومسؤول، يتجاوز التفاعل اللحظي ليحقق تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً مستداماً، وهو ما يخدم أهدافنا في المساهمة بشكل مباشر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رئيسيا لاقتصاد صناعة المحتوى.

من جهته، قال أنطوان كايروني، المدير الإقليمي لمنصة "X" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "مختبر "X" لصناع المحتوى" يمثل مبادرة رائدة انطلقت كثمرة للشراكة الإستراتيجية مع مقر المؤثرين، بهدف تمكين صناع المحتوى على اختلاف مستوياتهم، بدءاً من المواهب الصاعدة وانتهاءً بصناع المحتوى المحترفين.

وأضاف أن المختبر يساهم في تزويد المشاركين بالمهارات والموارد اللازمة لابتكار محتوى أصيل ومؤثر يخاطب جمهور "X" العالمي.

وأشار إلى أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على دوره في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للإبداع الرقمي والابتكار، إذ يساهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لمنصة "X" العالمية، مما يمكّن صناع المحتوى من توسيع انتشار محتواهم وبناء مجتمعات مستدامة وتعظيم تأثيرهم على أرض الواقع وعلى نطاق واسع.

ومن شأن "مختبر X لصناع المحتوى"، أن يعزز مشهد اقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة والعالم، من خلال تقديم برامج وأدوات ابتكارية تساعد صناع المحتوى على تقديم محتوى هادف بطرق إبداعية مبتكرة، ما يساعدهم على تعظيم حضورهم وتأثيرهم على منصة "X" ويمكنهم من تحقيق إيرادات ودخل مستدام.

ويقدم المختبر برامج خاصة بصناع المحتوى المبتدئين، تمكنهم من التوسع والنمو على منصة "X"، من خلال إنشاء محتوى جذاب يحقق لهم تفاعلاً من المتابعين، بالإضافة إلى برامج موجهة لتزويد صناع المحتوى بأدوات متخصصة لتوليد الأفكار الإبداعية، وتحليل سلوك المتابعين، واستكشاف أحدث منتجات وأدوات "X" لتسريع عملية إنشاء محتوى جذاب يحقق التفاعل بين المتابعين.

كما تستهدف برامج المختبر صناع المحتوى المحترفين ذوي التأثير والحضور القوي على منصة "X"، تمكنهم من التعمق في إستراتيجيات وأساليب التفاعل الخاصة، وصقل تجاربهم وخبراتهم، بما يمكنهم من تنويع مصادر الدخل وتحقيق المزيد من الإيرادات.