"النقل المتكامل" ينظم حركة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام/ أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تنظيم حركة التنقّل خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الذي سيقام من اليوم وحتى 7 ديسمبر الجاري.

وأوضح المركز أنه سيقوم بتنظيم وإدارة الحركة المرورية، من خلال مركز التحكم المروري في جزيرة ياس عبر التحكم بالإشارات الضوئية، ونشر الرسائل الإرشادية عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة، لموافاة الجمهور بمستجدات الحركة المرورية حول منطقة الفعالية وبالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين.

كما سيتم توفير دوريات "خدمة مساندة الطرق" لإدارة الحركة المرورية، وتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات الطوارئ مثل توفير الوقود، وتغيير الإطارات، أو شحن البطارية، إضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وسيقوم المركز بتشغيل طائراتٍ بدون طيار مدعَّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمراقبة الحركة المرورية للتعامل مع الازدحامات المرورية.

وستتولى المنظومة اكتشاف حالات التوقّف غير النظامي للمركبات في الطريق، ومناطق تحميل وتنزيل الركاب وتوثيقها آليًا عبر قراءة لوحات المركبات، وعرض المركبات المخالفة بشكل فوري في مركز التحكم للتعامل معها.

وستُراقَب مناطق اصطفاف مركبات الأجرة وتُحدَّد نسب الإشغال والاحتياج التشغيلي بشكل لحظي، بما يدعم توافر الخدمة ويُقلّص أوقات الانتظار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق الأطر التشريعية المعمول بها لضمان السلامة وحماية الخصوصية.

وتعزيزًا لدور أبوظبي الريادي في مجال النقل الذكي، سيوفر مركز النقل المتكامل أسطولا من 15 مركبة ذاتية القيادة خلال فترة الفعالية لخدمة الزوار وإبراز جاهزية الإمارة المتقدمة في تبنّي تقنيات المستقبل.