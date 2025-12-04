"إيدك دبي 2026" ينطلق 19 يناير ومصر ضيف شرف دورته الـ 30

دبي في 4 ديسمبر/ وام/ أعلن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) اليوم ، عن اختيار جمهورية مصر العربية ضيف شرف لدورته الـ 30 ، التي ستقام من 19 إلى 21 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالم.

يعد مؤتمر ومعرض (إيدك دبي) أكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي سنوي لطب الأسنان في العالم، حيث يواصل ترسيخ دوره كمنصة رائدة للتبادل العلمي والتطوير المهني وتعزيز التعاون الدولي في قطاع طب الأسنان.

ويؤكد اختيار جمهورية مصر العربية ضيف الشرف لدورة العام 2026 مكانتها البارزة في القطاع الصحي الإقليمي، إلى جانب مشاركتها الدائمة في فعاليات (إيدك دبي) ، حيث أسهمت الجامعات المصرية والمؤسسات الطبية والشركات المصنّعة بشكل فاعل في الجلسات العلمية والبحوث وأجنحة المعرض.

ويضم البرنامج العلمي لـ (إيدك دبي 2026) أكثر من 200 جلسة علمية، و30 ورشة عمل تطبيقية، و160 ملصقاً علمياً، إضافة إلى مشاركات لأكثر من 160 متحدثاً دولياً ، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل علم تجميل الأسنان، والذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، وطب الأسنان الرقمي، وتعويضات الأسنان، وعلاج جذور الأسنان، وطب الفم والأنسجة المحيطة، ودواعم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، ومكافحة العدوى، وإدارة عيادات الأسنان، وأخلاقيات المهنة، وزراعة الأسنان، وتطبيقات الليزر، وطب الأسنان الشرعي، وطب الأسنان المجهري، والطب وتصوير الفم، وطب أسنان كبار السن، وترميم الأسنان، وتطبيقات الروبوت في طب الأسنان، والتغذية وصحة الفم.

وإلى جانب مؤتمر ومعرض (إيدك دبي)، يعقد كل من مؤتمر (إيدك دبي العالمي لتقويم الأسنان)، و(مؤتمر إيدك دبي العالمي لجراحة الفم والوجه والفكين) كفعاليتين تخصصيتين مصاحبتين تعززان المحتوى العلمي للحدث .

كما تتضمن دورة 2026 من الحدث مجموعة من الفعاليات والبرامج الجديدة، تشمل ركن تعليم (إيدك بلس)، و(ندوة إيدك لتطوير المسار المهني)، وندوة طب الأسنان وجراحة العظم الوجني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورتها الثانية، و(ندوة إيدك لطب الأسنان التجميلي)، والعناية المتكاملة بالطفل وابتسامته: توجهات جديدة في طب أسنان الأطفال، بالإضافة إلى الندوات ضمن (مبادرات أوشن) والتي تضم ندوة الوقاية والكشف عن أمراض الفم، وطب أسنان الأطفال خارج الأطر التقليدية، وجلسات نظافة الأسنان في( إيدك دبي).

وقال سعادة الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس إيدك دبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA) إن الدورةالـ 30 تجسد ثلاثة عقود من التقدّم العلمي والتعاون الدولي والشراكات التي أسهمت في الارتقاء بمهنة طب الأسنان عالمياً. ونوه بأهمية اختيار مصر ضيف شرف الدورة الثلاثين ، تقديراً لمكانتها المرموقة في القطاع الصحي والأكاديمي، وتجسيداً للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. ونتطلع إلى إبراز مساهمات مصر في التعليم الطبي والبحث العلمي والتنمية الصحية من خلال حضورها المميّز في إيدك دبي 2026".

من جانبه أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد ، أن اختيار جمهورية مصر العربية كضيف الشرف للدورة القادمة من مؤتمر ومعرض (إيدك دبي 2026 ) يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والإمارات ، والشراكة النموذجية التي تجمع المؤسستين في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاعين الصحي والطبي.

وينظم مؤتمر ومعرض( إيدك دبي) سنوياً من قبل (اندكس) لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في( اندكس القابضة) ، ويحظى الحدث بدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي.