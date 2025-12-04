"الصحة" تكرّم "M42" تقديراً لمساهمتها في نجاح حملة الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام/ كرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شركة M42 العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، إلى جانب مركزين تابعين لشبكتها، "هيلث بوينت" و"هيلث بلس"، لإسهامهم في الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، وهي مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز جهود الرعاية الوقائية والارتقاء بصحة القلب والأوعية الدموية على مستوى دولة الإمارات.

وخلال الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم في دولة الإمارات، ساهمت M42 بدور محوري من خلال حشد جهود شبكة منشآتها الطبية لتقديم الفحوص في مختلف المجتمعات، وتمكين الأفراد من فهم وإدارة الصحة القلبية الوعائية بشكل أفضل، إلى جانب رفع مستوى الوعي بارتفاع ضغط الدم كأحد أبرز عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب.

وقد كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق نتائج قياسية ضمن الحملة الوطنية، حيث تم تنفيذ أكثر من 110,000 فحص في مختلف إمارات الدولة.

وركزت الحملة على الكشف المبكر والرعاية الوقائية، وتعكس هذه النتائج نجاح نهج الوزارة القائم على تقديم رعاية صحية وقائية واستباقية عالية الجودة، وتوظيف البيانات الرقمية الموثوقة في تخطيط وإدارة برامج الصحة العامة، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031" واستراتيجية الوزارة بترسيخ منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد، ويرسخ التحوّل نحو ظام صحي متكامل، مستدام ومبتكر، يضع صحة المجتمع أولاً، ويركّز على الوقاية كركيزة أساسية للرعاية الصحية.

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحملة أثبتت أن الصحة العامة مسؤولية جماعية والتزام وطني شامل تشارك فيه مختلف الجهات من القطاع الحكومي والمحلي والخاص والمجتمع.

وأوضح أن تحويل البيانات الميدانية إلى مؤشرات استراتيجية يسهم في دعم بناء سياسات صحية دقيقة، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني بوصفه أحد ركائز ريادة دولة الإمارات العالمية.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رسالة الوزارة في حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة، قائمة على الابتكار والاستباقية والجاهزية، وإدارة برامج الصحة العامة وفق أفضل الممارسات، بما يضمن بناء مجتمع وقائي واعٍ وآمن وملتزم صحياً.

وأضاف أن الحملة تُجسد دور الوزارة في تخطيط وإدارة السياسات والبرامج الصحية الوقائية اعتماداً على بيانات ميدانية موثوقة، وتطوير تنظيم القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منظومة حوكمة راشدة وموثوقة، إلى جانب استثمار الابتكار والبنية الرقمية لتعزيز المرونة والجاهزية في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.

من جانبه، أكد ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، أن مشاركة المجموعة في الحملة تعكس إيمانها الراسخ بأن مستقبل الرعاية الصحية يكمن في الوقاية والتدخل المبكر، كما تُبرز قوة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع جهود الرعاية الوقائية.

وأعرب عن فخر المجموعة بمساهمتها في تعزيز الكشف المبكر وتحسين النتائج الصحية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر صحة لمجتمع دولة الإمارات.

وأوضح الدكتور فرناندو ماكاريو، المدير الطبي التنفيذي في M42، أن ارتفاع ضغط الدم يُعد من أهم عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكداً أن التكريم الذي حصلت عليه المجموعة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع يمثل شهادة قوية على التزام فريق العمل بالانتقال من الرعاية الصحية التفاعلية إلى نموذج رعاية استباقي.

وأشار ماكاريو إلى أن التركيز على الرعاية الوقائية يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية بخفض الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية بنسبة 30% بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.